За сутки в Приморье потушили семь пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению семи техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались. На тушении было задействовано 37 человек личного состава и 7 единиц техники.

На контроле лесопожарная и гидрологическая обстановка на территории Приморского края.

В Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и Лазовском муниципальных районах, а также в Дальнегорском городском округе введён режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ЛЕСАХ.

По состоянию на 7:00 выявлена одна термическая аномалия в одном муниципальном образовании: в Лазовском муниципальном районе. Проверяется.

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