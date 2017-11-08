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В еще одном районе Приморья введен режим ЧС

Вертолет МЧС сбросил 30 тонн воды на очаги лесных пожаров в Приморье
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Режим ЧС введен в Лазовском районе Приморья из-за лесных пожаров, сейчас здесь горит 700 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

"В связи со сложной пожарной обстановкой на территории района, руководство муниципалитета приняло решение ввести режим ЧС муниципального уровня. Сейчас на территории Лазовского района действуют два лесных пожара на площади 700 гектаров", - говорится в сообщении.

В районе пожары тушат более 70 человек, задействованы около 10 единиц техники. Для усиления противопожарной группировки сюда прибыли сотрудники лесоохраны из Читы.

Всего в Приморье сейчас действуют 24 лесных пожара в шести муниципалитетах на площади около 2,3 тыс. гектаров. Их площадь за сутки несколько уменьшилась: накануне она составляла 2,7 тыс. гектаров.

"За сутки ликвидировано четыре пожара в Тернейском, Ольгинском, Кировском и Ханкайском районах на площади почти 120 гектаров, ещё восемь пожаров в Кавалеровском, Ольгинском районах, а также Дальнегорске и Уссурийске локализованы на площади 800 гектаров", - говорится в сообщении.

Пожары в Приморье не прекращаются с начала октября. По распоряжению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября на территории края введен особый противопожарный режим. Ранее режим ЧС был введён в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорске.

Напомним, ранее агентство сообщало, что вертолет МЧС сбросил 30 тонн воды на очаги лесных пожаров в Приморье.

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