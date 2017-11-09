За сутки в Приморье потушили девять пожаров

За сутки в Приморье организована работа по тушению девяти техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС привлекались один раз.
На контроле находится лесопожарная и гидрологическая обстановка на территории Приморского края. На тушении было задействовано 75 человек личного состава и 17 единиц техники.
По состоянию на 07:00 выявлено четыре термических аномалии в Дальнегорском городском округе. Проверяются.
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