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​В Приморье введён особый противопожарный режим

Сотрудники МЧС России призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В настоящее время на всей территории Приморья введён особый противопожарный режим, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. В трёх муниципальных образованиях введён режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ В ЛЕСАХ».

Для тушения природных пожаров привлечено 255 человек и 49 единиц техники, в том числе 3 самолёта МЧС России: 2 – Бе-200-ЧС и 1 – ИЛ-76 и 3 воздушных судна Приморской авиабазы авиационной, наземной охраны лесов.

Специалистами ведётся круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки. Угрозы населённым пунктам нет. Ситуация находится на контроле Главного управления.

Контрольно-патрульными и контрольно-манёвренными группами, куда входят сотрудники МЧС России, представители правоохранительных органов, Управления лесоохраны Приморского края осуществляется непрерывный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности в населённых пунктах в течение пожароопасного периода на территории Приморского края.

Необходимо понимать, что природные пожары – это стихийное бедствие, которое наносит значительный ущерб экологии, а также представляет собой большую опасность для населённых пунктов края.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю призывает владельцев садовых и дачных участков неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при уборке территорий от мусора и сухой растительности.

Стоит помнить, что согласно кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечёт за собой наказание в виде штрафов: для граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 15 000 до 20 000 рублей и для юридических лиц - от 200 000 до 450 000 рублей.

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