Девочка, выжившая в авиакатастрофе под Хабаровском, летела к бабушке
Стали известны новые подробности трагедии
Девочка, которая выжила при падении самолета под Хабаровском, летела в гости к бабушке без родителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mbn360.
Напомним, трагедия произошла накануне. Инцидент произошел при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка Нелькан Аяно-Майского района. По предварительной информации, на борту судна находились семь человек. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты местной пожарной части и карета "скорой помощи".
По предварительной и нформации, погибли шесть человек. Среди них два члена экипажа и четыре пассажира. Чудом уцелела девочка 3,5 лет. Сейчас ребенок находится в стабильном тяжелом состоянии: у нее поломана нога и диагностирована черепно-мозговая травма.
Следствие рассматривает три версии ЧП: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или технические неисправности.
15 ноября объявлен в Хабаровском крае Днем траура. Губернатор Вячеслав Шпорт заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим - 450 тыс. рублей.
Как стало известно, родственники погибших в авиакатастрофе под Хабаровском уже прибыли на опознание. Черные ящики рухнувшего в Хабаровском крае самолета будут направлены в Москву.
Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"