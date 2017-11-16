Девочка, выжившая в ави­ака­таст­ро­фе под Ха­баровс­ком, летела к бабушке Стали известны новые подробности трагедии

Девочка, которая выжила при падении самолета под Хабаровском, летела в гости к бабушке без родителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mbn360.

Напомним, трагедия произошла накануне. Инцидент произошел при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка Нелькан Аяно-Майского района. По предварительной информации, на борту судна находились семь человек. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты местной пожарной части и карета "скорой помощи".

По предварительной и нформации, погибли шесть человек. Среди них два члена экипажа и четыре пассажира. Чудом уцелела девочка 3,5 лет. Сейчас ребенок находится в стабильном тяжелом состоянии: у нее поломана нога и диагностирована черепно-мозговая травма.

Следствие рассматривает три версии ЧП: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или технические неисправности.

15 ноября объявлен в Хабаровском крае Днем траура. Губернатор Вячеслав Шпорт заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим - 450 тыс. рублей.

Как стало известно, родс­твен­ни­ки погибших в ави­ака­таст­ро­фе под Хабаровском уже прибыли на опознание. Черные ящики рухнувшего в Хабаровском крае самолета будут направлены в Москву.

Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"