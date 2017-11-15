Ребенок выжил в авиакатастрофе под Хабаровском
Предварительной причиной трагедии стала ошибка экипажа
В Хабаровском крае разбился самолет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.
Инцидент произошел при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка Нелькан Аяно-Майского района. Самолет Л-410, следовавший по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре - Нелькан внезапно пропал с радаров. По предварительной информации, на борту судна находились семь человек. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты местной пожарной части и карета "скорой помощи".
Как удалось выяснить позже, при разведке были извлечены тела шестерых погибших. Кроме того, выжил маленький ребенок. Пострадавший госпитализирован.
Специалисты уже говорят о том, что предварительной причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа: пилоты неподрасчитали скорость.