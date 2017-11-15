Ребенок выжил в ави­ака­таст­ро­фе под Хабаровском Предварительной причиной трагедии стала ошибка экипажа

В Хабаровском крае разбился самолет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Инцидент произошел при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка Нелькан Аяно-Майского района. Самолет Л-410, следовавший по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре - Нелькан внезапно пропал с радаров. По предварительной информации, на борту судна находились семь человек. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты местной пожарной части и карета "скорой помощи".

Как удалось выяснить позже, при разведке были извлечены тела шестерых погибших. Кроме того, выжил маленький ребенок. Пострадавший госпитализирован.

Специалисты уже говорят о том, что предварительной причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа: пилоты неподрасчитали скорость.