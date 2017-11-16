Черные ящики рухнувшего в Хабаровском крае самолета будут направлены в Москву Специалисты прибудут на место происшествия сегодня, 16 ноября

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) прибудет сегодня, 16 ноября, в поселок Нелькан Хабаровского края, где накануне разбился самолет L-410, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

"Сегодня комиссия МАК прибывает в Нелькан и будет уже работать вместе со следователями. Специалисты, в частности, должны изъять с места крушения черные ящики и отправить для расшифровки в Москву.", - сообщил собеседник.

Напомним, в Хабаровском крае в четверг объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в поселке Нелькан Аяно-Майского района. 15 ноября самолет L-410, следовавший из Хабаровска в село Нелькан и принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами авиакатастрофы стали шесть пассажиров и членов экипажа, выжил один ребенок.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт уже прибыл на место крушения самолёта. Также прибыли родственники погибших на опознание.