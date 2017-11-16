Родс­твен­ни­ки погибших в ави­ака­таст­ро­фе под Хабаровском прибыли на опознание На борту судна находилось семь человек, из которых выжил только один ребёнок

Родственники семей погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае в четверг прилетели в поселок Нелькан для опознания. Они прибыли одним самолетом с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

"Самолет с губернатором приземлился в 11:20 местного времени (4:20 мск), они уже посетили место крушения. Тем же самолетом в Нелькан прибыли несколько родственников погибших, хотя большинство из них местные и находились здесь", - сказала собеседница.

Прибывших разместят в поселке и обеспечат горячим питанием: днем ожидается температура до минус 24 градусов. Краевые власти помогут в организации ритуальных услуг.

Напомним, 15 ноября года самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск - Нелькан и принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. Инцидент произошел при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка Нелькан Аяно-Майского района. Самолет Л-410, следовавший по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре - Нелькан внезапно пропал с радаров. По предварительной информации, на борту судна находились семь человек. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты местной пожарной части и карета "скорой помощи".

Как удалось выяснить позже, при разведке были извлечены тела шестерых погибших. Кроме того, выжил маленький ребенок, который сейчас находится в тяжелом состоянии.