В Верховном суде слушается дело Пушкарёва Корреспондент РИА VladNews ведёт прямую трансляцию из зала заседаний

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассматривает дело экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва и его брата, бывшего директора "Востокцемента" Андрея Пушкарёва, а также директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, Генпрокуратура направила в Верховный суд ходатайство об изменении территориальной подсудности, чтобы дело рассматривал Тверской суд Москвы, а не Ленинский суд Владивостока, что, по мнению защиты, незаконно.

Слушание в Верховном суде по этому вопросу прошло уже 8 ноября (корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала заседаний), но после нескольких часов напряженного судебного заседания, в ходе которого защита оспаривала законность ходатайства Генпрокуратуры, судья предложил продолжить разбирательство 9 ноября.

9 ноября во время заседания Верховного суда РФ представитель Генеральной прокуратуры РФ неожиданно заявила о необходимости продления ареста Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову, а также домашнего ареста Андрею Пушкарёву на три месяца.

Защита категорически не согласна с ходатайством прокуратуры и считает подобное требование незаконным. Более того, когда адвокаты попросили представить ходатайство в письменном виде, прокурор сказала, что его нет.

В результате вновь открывшихся обстоятельств суд по просьбе защиты перенёс рассмотрение дела на 15 ноября. Это будет уже третье по счёту заседание по определению территориальной подсудности.

Заседание назначено на 14.30 по московскому времени.

Корреспондент РИА VladNews ведёт прямую трансляцию из зала заседаний.

Онлайн-трансляция (время владивостокское):

21.43 В заде заседания находятся жена Игоря Пушкарева, адвокаты, свидетели защиты. Игорь Пушкарев при виде свидетелей, капитана яхты и пилота: "Говорят вот, что я уплыть, улететь мог". Смеются.

21.44 Заседание началось

21.45 Судья: "Вопрос об изменении подсудности мы обсудили в прошлый раз, а в этот переходим к смене меры пресечения".

21.46 Слова дали адвокату Константину Третьякову. "Прошу суд проверить обоснованность продление срока содержания под стражей", - говорит адвокат, после чего зачитывает список свидетелей: представитель Востокцемента, МУПВ "Дороги Владиввостока", администрация города. "Хотим пригласить главных редакторов радио ВиБиСи, радио Лемма и интернет СМИ, а также капитана судна "Афина", который пояснит, что уплыть Игорь Сергеевич не сможет, так как навигация закрыта, а само судно находится в Южной Корее. А так же пригласить пилота вертолета, чтобы доказать, что Игорь Сергеевич не сможет улететь, так как вертолет законсервирован". Адвокат настоивает на допросе всех этих лиц.

21.51 Игорь Пушкарев и Андрей Лушников сосредоточены, читают материалы дела. Игорь Пушкарев: "Я поддерживаю ходатайство по мере пресечения. Все факты в ходатайстве о продлении не достоверные и не доказаны".

21.52 Защитник Владимир Поликарпов: "Прокуратурой заявлены домыслы о том, что обвиняемые могут скрыться. Поддерживаю коллег". Руслан Янченко также поддерживает.

21.55. Объявляется перерыв на 7 минут.

21.58. Пушкарев и Лушников вновь не слышат зал. Игорь Пушкарев говорит, что рад всех видеть, спрашивает был ли снег во Владивостоке. "Это все абсурдно, что мы уплывем, улетим. Поэтому и позвали вас (обращается к свидетелем) приехать сегодня, помочь все это доказать", - говорит Пушкарев. Игорь Пушкарев говорит всем комплименты: жене, Щеголевой Елене. Спрашивает у жены, как дела у детей, интересуется, как она долетела и когда обратно домой. Пушкарев спрашивает свидетеля из городской администрации о пропуске совещаний. "Приятно видеть, городом повеяло. спасибо, что все приехали", - говорит Пушкарев. Андрей Лушников молчит. Игорь Пушкарев продолжает шутить, предлагает даже сплясать или рассказать стих.

22.03 Игорь Пушкарев спрашивает о состоянии здоровья у брата Андрей, тот кивает. "Мы как раз занимаемся изучением истории своей семьи", - говорит Игорь Сергеевич.

22.05 На заседание приехал родной брат Лушников, передает Руслану Янченко документы. Спрашивает у Андрея, как дела. Пушкарев шутит про Лушникова: "Даже спит в стойке". Андрей отвечает жестами, что все нормально.

22.07 Заседание возобновлено.

22.08 Прокурор: "Не имеется оснований для допроса свидетелей. В материалах дела достаточно материалов для принятия решения. Способность или неспоспобность Игоря Пушкарева управлять транспортными средствами не имеет отношения к продлению ареста. Прошу оставить без удовлетворения ходатайство защиты".

22.09 Судья: "Принимается решение отказать в ходатайстве защиты". Обоснование ходатайства прокурора суд не проверял и проверять не будет. Информация о состоянии судов и вертолетов не имеет отношения к вопросу о продления срока. "Не в компетенции Грушину и Стеблянко давать пояснения по предоставлению сведениям прокуратуры".

22.13 Судья: "К редакторам СМИ претензий нет".

22.15 Константин Третьяков ходатайствует о приобщении к мататериалам дела письма Игоря Пушкарева к некой Алешиной. Текст письма позже зачтет Сам Игорь Пушкарев, так как это личная переписка. Писомо докажет о невозможности влияния Пушкарева на свидетелей. Ходатайствует также о приобщении справки о том, что Ломакин с 2008 года не работает в МВД.

22.18 Судья интересуется у оператова, та ли эта компания, что и в прошлый раз. Судья спрашивает у обвиняемых, не против ли они, что их снимает СМИ.

22.20 Игорь Пушкарев и Андрей Лушников пересмеиваются и продолжают изучать материалы дела.

22.21 Судья спрашивает у прокурора нужно ли им еще время для ознакомления с делом. Прокурора говорит, что нет.

22.22 Игорь Пушкарев поддерживает ходатацство защиты о приобщении материалов к делу. Обвинители не возражают, прокурор тоже.

22.23 "Не возражаю, но [хочу обратить внимание на следующее, что письмо Алешиной не подписано. Справка про Ломакина и Бабакина, они не работают, но имеют отноешния к правоохранительным органам, имеют там связи".

22.24 Игорь Пушкарев просит слово. "Прошу прокурора все-таки открыть ходатайство к документам по заседание неделю назад", - говорит Пушкарев. Прокурор говорит, что защита сейчас в ходатайстве не ссылается на письмо, хотя в документах говорится, что ссылается. Прокурор интересуется, то ли это письмо указано и в прошнедельном и в тексте ходатацства.

22.27 Слова дали адвокату Константину Третьякову. "У меня есть возражения по мере пресечения. При всем уважении к суду ходатайствово заявлял Генпрокурор об изменении территориальной подсудности, нарушает уставновленный регламент порядка рассмотрения этого вопроса. Игорь Пушкарев содержится под стражей неправомерно, свыше 13 месяцев без разрешения представителей СК, только до окончания ознакомления с материалами дела, но согласия получено не было. Избрание и продление меры пресечения допускается только при проверке обоснованнности соответствующего ходатайства. Прошу таковую провести. Оставить эти обстоятельства без оценки - серьезное нарушение. Продлен срок содержания быть не может. В крайнем случае просим заменить на домашний арест на территории Москвы или Владивостока".

22.34 Адвокат Александр Высоцкий ходатайствует о приобщении копий к материалам дела, которые имеют отношения к обоим ходатайствам гособвинения, а также о продлении ареста и подсудности. "Гособвинение в своих доводах ссылается на ширлокий круг связей Игоря Пушкарев с правоохранительных органах, ссылаясь на письма Ткачева. Просим напомнить, что это доводы", - говорит адвокат. Высоцкий перечисляет арбитражные решкения Арбитражного суда Приморского края за 2015-2017 по различным компаниям и организациям, связанных с Игорем Пушкарев. "В основном штрафы, где-то компании и организации виновны где-то нет. Но это доказывает непредвзятость приморских судов. Все это опровергает доводы обвиненияя. Никакого влияния на деятельность судов Игорь пушкарев не оказывал даже будучи мэром. Прошу приобщить 13 копий таких решений. Я их взял с сайта Арбитражного суда Приморского края. Прошу прикрепить копию адвокатского запроса и ответа. Ущерб действиями обвинения не причинен, более того, МУПВ получена прибыль на 800 млн рублей. С 2009 по 2017 гг сотрудниками прокуратуры вынесено 28 тысяч требований представлений предостережений и запросов. Общая цифра - 28307 и это только прокуратура. А есть еще Роскомнадзор, транспортная инспекция и еще десяток правовых инстанций, они тоже сотнями и тысячами претензии на администраци и мэра направляли. В основоном это административные правонарушения. Обжаловано или отменено из всех поступивших постановлений примерно в равных долях. Что опять же доказывает отсутствие всякой лояльности. Статистика очевидна: обжаловано или отменено - мизерная доля среди тех административных дел, которые остаются в силе. Просит также заменить на домашний арест, либо выход под залог. Просит прикрепить копию свидетельства правовой собственности. Позиция прокуратуры в ходатайстве противоречит УПК РФ постановление пленума Верховного Суда".

22.50 Судья прерывает Высоцкого. "Я вас прерву, вы о сроке содержания под стражей, а следствие уже завершено". Судья делает замечание адвокату. Александр Высоцкий ссылается на три доследственные проверки.

22.55 Слово дали прокурору, он говорит достаточно эмоциально. "Приведенные решения не подписаны и не так оформлены, непонятно были ли они в действительности".

22.57 "Каждое дело и решение имеет свой номер и штрих-код. Прокурор при желании может подробнее на основании них ознакомиться с делам", - говорит высоцкий. Игорь Пушкарев поддерживает хадатайство адвоката. "Данные документы доказывают, что ни на кого я не влияю", - говорит Пушкарев.

22.59 "В приобщении копий решений административных судов отказать. Решения судов не свидетельствует ни об объективности, ни о непредвзятости судов. Запрос Высоцкого прекрепить, письмо возражения Третьякова прекрепить. Все это будет направлено вместе с мататериалами дела в тот суд, в который мы решим сегодня", - говорит судья.

.23.01. Слово дали Игорю Пушкареву. Пушкарев спрашивает, будет ли ему дано еще слово, судья отвечает, что нет. " Я с собой ношу постановление пленума Верховного Суда. Мое делро попало в Верховный Суд, минуя районный суд. Ущерба нет, ко мне нет вопросов", - говорит Пушкарев.

23.03 Судья прерывает Пушкарева: "Вы опять, как и ваша защита в первый день оспариваете обвинение, а это компетенции суда 1 инстанции".

23.04 "я же основываясь на тексте ходатайств прокурора. Я их видел там, эти доводы приведены. Мы же рассматриваем в Вероховном Суде, который сам правила УПК процедуры и пишет. Прошу все-таки рассмотреть мою просьбу не продлевать арест или изменить меру пресечения, - говорит Пушкарев.

23.05 Слово дали Владимиру Поликарпову: "Обратите внимание на доводы прокуратуры. Доводы эти почти всегда содержат слова "может" или "не может". «Может убежать», « не может убежать», «может влиять» и т.д. Моему подзащитному Андрею Пушкареву было известно, что дело возбуждено, у него был загранпаспорт и все возможности скрыться, на это все у него была возможность больше 3 недель, но он этого не сделал. Сам пришел к следствию и дал показания. Хотя по 51 ст Кконституции РФ имел право не делать этого. Говорить о том, что он пытался скрыться и на кого то там влиять - голословные обвинения. Следует признать ,что в уголовном деле каждое такое обвинение должно пожверждвться доказательствами. Мы ведь в суде с вами. Наши действия регламентирует УПК, закон, протокол допроса, протокол выемки. Хоть какие-то доказательства, что Андрей Пушкарев препятствует рассмотрению. В деле 123 тома и нет ни одного доказательства, ни одного свидетеля", - говорит адвокат, ссылаясь ссылается на пленум Верховного Суда, который говорит о том, что сторона должна доказать свои заявления. "Прокурора заявляет, что Андрей Пушкарев имеет счета за рубежом, но это тожене доказано. Средства, переведенные на Кипр, в течение месяца вернулись в Россию. Все это Андрей Пушкарев доказал на следствии", - продолжает адвокат.

23.13 Судья знакомится с материалами дела.

23.14 "Обв в коммерческои подкупе также предвзято. Период его совершения 2012-2013 не совпадает с периодом завышенных цен - 2008-2009 гг. В 2012 цены были занижены. Зачем Пушкареву подкупать Лушникова, если он отпускал стройматериалы по заниженной цене?", - проолжает адвокат.

23.16 Судья прерывает Поликарпова и просит говорить ближе к делу.

23.18 "Какова мататериальная выгода Пушкареву в подкупе, следствие не отвечает, защита многократно ходатайствовала о проведении дополнительных экспертиз, но нам всегда отказывали. В рез-ультате, мы сами 4 заключения от таких экспертиз получили, одва из которых приобщены к материалам дела. И они доказывают необоснованность доводов обвинения. В обвинении Андрея Пушкарева не говорится о прощении долгов МУПВ на 960 млн рублей. Абсурдность этого обвинения в том, что частные семейные приобретения никаким законом не запрещаются. Пушкаревы всей семьей купили дом по инициативе и за средства всех ее членов, но почему-то интерпретируется как якобы деньги только одного брата. Аналогичным образом интерпретируется перечисление денег в избирательный фонд Игоря Пушкарева в 2013 году. Шила в мешке не утаишь, эти моменты все равно вспывут в суде, обвиняемые потому и хотят скорейшего рассмотрения по существу, так как в таком случае суд освободит их от незаконного несправедливого обвинения. Не было разрешения главы СК на продление ареста, а ведь это предписывается опять-таки определением уголовной коллегии Верховного Суда", - говорит адвокат. Владимир Поликарпов также отмечает бездушное отношении к здоровью Андрею Пушкареву, так как 17 месяцев жесткие условия содержания под домашним арестом - разрешена прогулка только 1 час, общение только с адвокатом. Адвокат напоминает, что Андрей Пушкарев перенес больше 20 операций по восстановлению лица после получения травмы в 2015 году. Андрей Пушкарев вынужден питаться через шприц, ему требуется постоянный уход и высокачественное медицинское обслуживание, что подтверждено медзаключениями, в том числе и из московских клиник. Копии медицинских документов прилагаются. Оперативное лечение Андрея Пушкарева будет повторяться неоднократно, учитывая, что следствие закончено. "Было бы не только целесообразно, но и гуманно изменить меру пресечения. За 17 месяцев ареста никаких нареканий со стороны ФСИН не было. Прошу обратить внимание суда на отсутствие правовых оснований для ареста. У прокуратуры отсутствует право ходатайствовать о продлении. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении и избрать меру пресечения в виде залога до 10 млн рублей. И приобщить документы, задействованные при изложении мной возвражений", - говорит адвокат.

23.39 Слово дали Андрею Пушкареву. Ему тяжело говорить, но он держится уверенно. "С первого дня мне было известно о планах следствия задержать меня, но все эти 23 дня с возбуждения дела я не сбежал. У меня уже 28 операций, у меня фактически ампутирована нижняя часть лица, фейерверк, считайте, на лице взорвался. Хочу обратить внимание суда на мое физическое состояние и полтора года я наедине с этими проблемами. Мне еще престоят несколько десятков операций. Жена не может быть со мной постоянно, только адвокат, прокурор. Частично прошу удовлетворить ходатацство Поликарпова, приобщить историю болезни, адвокатский запрос", - говорит Андрей Пушкарев.

Напомним, 1 июня 2016 года Игорь Пушкарев был арестован и доставлен в Москву в рамках уголовного дела по нарушению закона при закупках строительных материалов. Позднее он был обвинён в получении взятки от родного брата Андрея Пушкарёва, ранее возглавлявшего холдинг «Востокцемент». Игорь Пушкарёв не признаёт свою вину и намерен добиваться оправдательного приговора.

3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока, хотя они истекали только в октябре 2018 года.