Верховный суд решает судьбу Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция)

Суд решает, где будет слушаться уголовное дело

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

В Верховном суде России проходит заседание по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарев и его брата, бывшего директора "Востокцемента" Андрея Пушкарева, а также директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. Суд определяет территориальную подсудность уголовного дела. Ранее Генпрокуратура сообщила об окончании следствия и направила в Верховный суд ходатайство, чтобы дело рассматривал не Ленинский суд Владивостока, а Тверской суд Москвы, что незаконно.

Корреспондент РИА VladNews ведёт прямую трансляцию из зала заседаний.

Фигуранты присутствуют на заседании по видеоконференцсвязи.

Заседание назначено на 14.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция (время владивостокское):

21.39 Заседание началось. В зале присутствуют жена Игоря Пушкарева, журналисты.

21. 40 Игорь Пушкарев и Андрей Лушников улыбаются, выглядят бодро.

21. 42. В зале также находится Андрей Пушкарев, в антимикробной маске. Судья спрашивает Андрея Пушкарева: "Не болеете?" Он отвечает: "Последствия травмы".

21:43. От обвинения присутствует прокурор Луканина Елена, от обвиняемых - адвокаты.

21:45 У обвиняемых нет возражений на проведение записи представителей СМИ. Судья разрешает запись.

21:46 Адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий ходатайствует о приобщении к материалам дела ряда документов. Так, постановление о привлечении Пушкарева Игоря Сергеевича в качестве обвиняемого составлено следствием с нарушениями, говорит адвокат.

21:48 В нем 13 раз указано, что время и место совершения преступлений неизвестны, то есть следствием не доказано место совершения преступления, а уголовное дело должно быть рассмотрено по месту совершения преступления. Таким образом, непонятно место и время части инкриминируемых преступлений, а та, что понятна, подсудна Владивостоку. Из-за недоработки следствия нельзя менять подсудность, считает адвокат.

21:53 Высоцкий приобщает документы об отказе в возбуждении уголовного дела. И материалы проверки, подтверждающие законность отказа за апрель 2015 года. Цитирует недавнее ходатайство Виктора Гриня - заместителя Генерального прокурора РФ, где тот сам пишет, что в отношении обвиняемых долгое время не совершалось правоохранителями никаких действий. Объясняет, почему - есть на 28 листах обоснование отказа в возбуждении дела. Гринь не привёл достаточных оснований отсутствия гарантий честного суда во Владивостоке, на который ссылается в своём ходатайстве. Тезис о лояльности приморских судов Пушкареву необоснован.

22:00 Высоцкий приводит в доказательство сложение полномочий Игоря Пушкарева в качестве главы Владивостока: "Какая может быть лояльность, если он уже не мэр и ушёл добровольно".

22:02 Просит присоединить заявление о сложении полномочий к материалам дела, а также материалы прослушки и негласного наблюдения за Игорем Пушкаревым, которые были рассекречены в 2014 году.

22:02 В деле 56 свидетелей, из них только 7 проживают не в Приморском крае. Это свидетели защиты. Свидетелей обвинения 67, из них в Москве проживает 1, остальные также в Приморье. Это очень показательно, говорит адвокат.

22:04 Высоцкий закончил ходатайство

22:04 Суд: "Есть ещё ходатайства, или может перерыв уже устроим? Прокурор просит 10 минут на ознакомление с ходатайством Высоцкого.

22:05 Игорь Пушкарев говорит с экрана: "Рад всех вас видеть!" Спрашивает жену Наталью, как долетела.

22:06 Говорит брату: "Привет, Андрей, полтора года не видел тебя!". Андрей Пушкарев подошёл к экрану, улыбается за маской. Он отвечает: "Мы докажем свою невиновность! Наше дело правое!"

22:08 Игорь Пушкарев: "Растем над собой с Андреем (Лушниковым), медитируем, как в монастыре, только кельи разные. Готовимся к переезду. Андрей, ты скажи что-нибудь". Лушников: "Все нормально", смеется.

Напомним, 3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока.

Отметим, полномочия мэра истекали только в октябре 2018 года.