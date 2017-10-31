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Дело Пушкарёва

Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой

Копия документа попала в распоряжение редакции
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Ведомство направило ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела против мэра Владивостока и его брата председателю Верховного суда, начальнику московского СИЗО №1, где с июня 2016 содержатся обвиняемые, и главе столичного УФСИН. Копия документа попала в распоряжение РИА VladNews в конце недели, само ходатайство было направлено адресатам ещё 20 октября.

В этот же день Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова. В пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства, о требовании изменить место дальнейшего рассмотрения дела не упоминалось. «Уголовное дело направлено в Верховный суд Российской Федерации для рассмотрения вопроса об определении его территориальной подсудности» - сообщается в тексте. Пресс-релиз и ходатайство явно противоречат друг другу: согласно официальной позиции Генеральной прокуратуры, решать, где судить Пушкарева и Лушникова, будет Верховный суд. Согласно ходатайству – в самом ведомстве этот вопрос уже решили, и судей пытаются убедить не передавать дело для дальнейшего разбирательства в Приморском крае. Напомним, что по закону, уголовный процесс должен проходить по месту совершения инкриминируемых обвиняемым преступлений, в случае Игоря Пушкарева и его брата – в Ленинском районном суде Владивостока.

«Вызывает удивление тот факт, что Генеральная прокуратура РФ отправила материалы дела в Верховный суд РФ для принятия решения о территориальной подсудности. Ведь ещё 18 июля 2017 года, направляя иск о возмещении непонятного ущерба бюджету Владивостока, прокуратура указывала вполне конкретного адресата – Ленинский суд Владивостока. Теперь же они засомневались и, судя по всему, решили воспользоваться тем, что выдуманная следствием взятка была совершена в неустановленное время и неустановленном месте. Удобно, не правда ли? Взяли, выдумали, нет свидетелей, нет факта взятки, да и ещё можно рассмотреть там, где удобно. Более того, есть ощущение, что в Генпрокуратуре не доверяют судам Владивостока!» - такие причины возникшего парадокса Игорь Пушкарёв озвучил в социальных сетях.

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