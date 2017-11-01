Анна Кузнецова: Многие дети в Приморье возвращаются в кровные семьи 17:19, 01 ноября Анна Кузнецова: Многие дети в Приморье возвращаются в кровные семьи
Журналисты посоветовали Деду Морозу попробовать приморские деликатесы 17:07, 01 ноября Журналисты посоветовали Деду Морозу попробовать приморские деликатесы
Адвокат Игоря Пушкарева: Попытки прокуратуры перенести суд в Москву незаконны 16:54, 01 ноября Адвокат Игоря Пушкарева: Попытки прокуратуры перенести суд в Москву незаконны (Эксклюзив)
Новостная лента
Ноябрь, 01 среда
17:41
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
17:41
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
17:41
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
17:32
На Народном проспекте завершается ремонт дороги Фото и Видео
17:19
Анна Кузнецова: Многие дети в Приморье возвращаются в кровные семьи
17:07
Журналисты посоветовали Деду Морозу попробовать приморские деликатесы
16:54
Адвокат Игоря Пушкарева: Попытки прокуратуры перенести суд в Москву незаконны Эксклюзив
16:41
Жительница Приморья помогла убийцам скрыть следы жестокого убийства
16:29
Синоптики рассказали о погоде на ноябрьские праздники
16:17
Во Владивостоке состоится фестиваль школьной лиги КВН
16:05
Детский омбудсмен России занялась проблемой питания детей-сирот в Приморье
15:53
Уссурийцы очень скоро узнают, что написано в послании от предков 1977 года Фото
15:40
Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта Адреса
15:28
Юные писатели Владивостока узнали, какой должна быть настоящая детская книжка
15:16
Дед Мороз: Меня даже просят помочь выплатить ипотеку
15:03
Пламя от лесных пожаров в Приморье выходит на трассу Фото
14:51
Житель Владивостока убил дорожного рабочего выстрелом в голову
14:38
Празднование Дня народного единства пройдёт во Владивостоке 4 ноября
14:25
Всероссийский Дед Мороз решил хайпануть с детьми во Владивостоке
14:12
Неуважение к пешеходам будет стоить дороже
13:59
МФЦ Владивостока информирует о режиме работы в праздничные выходные
13:46
В конце недели в Приморье ожидается снег
13:34
Во Владивостоке продолжаются противопожарные мероприятия
13:20
«Адмирал» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»
13:07
В администрации Владивостока обсудили, как будет присуждаться премия «Есть за что!»
12:54
Еще один мост частично перекрыли в Приморье Видео
12:40
Свободный порт Владивосток станет свободнее
12:27
Общественные организации получают финансовую поддержку от администрации Владивостока
12:15
Автомобили получили серьезные повреждения при ДТП во Владивостоке Фото
12:03
В Приморье продолжаются поиски пропавшего мужчины
11:51
В Приморье под колесами автомобиля оказался ребенок Фото
11:39
В Приморье за сутки потушили 11 пожаров
11:27
Главный гаишник Приморья устроил лучшую стрельбу из пистолета
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4226 (165) от 01 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Виртуальные каракули и чтение мыслей
Подростков предупредили о лжеволонтерах
Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Дело Пушкарёва

Адвокат Игоря Пушкарева: Попытки прокуратуры перенести суд в Москву незаконны

Константин Третьяков официально прокомментировал намерение Генпрокуратуры РФ изменить территориальную подсудность дела
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Ровно через неделю, 8 ноября Верховный суд РФ определит место рассмотрения дела Пушкарёвых-Лушниковых, сообщает РИА VladNews. Вариантов немного: либо Ленинский суд Владивостока, либо Тверской суд Москвы. Первый законный, второй незаконный, так как в уголовно-процессуальном кодексе чётко обозначены основания, по которым суд может изменять территориальную подсудность. Случай мэра Владивостока не попадает ни под один довод следствия.

Именно об этом накануне заявлял Игорь Пушкарёв в своих социальных сетях, отмечая, что прокуратура идёт на прямое нарушение Конституции РФ.

«То есть они фактически ставят под сомнение судебную систему, систему силовых структур в Приморье, пытаясь нарушить закон в своих интересах. В Конституции РФ четко указано, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. А в УПК РФ прямо указаны основания, по которым дело могут переносить в другой суд, под которые мы никак не подпадаем. Если есть сомнения в объективности рассмотрения дела в Приморье, то это повод нарушить Конституцию и закон?», - написал Игорь Пушкарёв.

Адвокат градоначальника Константин Третьяков также не видит никаких оснований для изменения территориальной подсудности.

«Нет в законе такого права у прокуратуры и суда. Нет и точка! Исчерпывающие основания изложены в ст.35 УПК РФ и никто не имеет права добавлять какие-то вымышленные, не перечисленные в законе основания. Хотя я понимаю, что именно по делу Игоря Пушкарева решение может быть любое. В том числе и о передаче дела в Тверской районный суд г.Москвы. Но любое судебное решение, не основанное на законе, априори является неправосудным и никакие витиеватые фразы не сделают его законным», - прокомментировал РИА VladNews Третьяков.

Для наглядности абсурда этих действий правозащитник вспоминает цитату из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»:

«Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая».

Читайте также:
Похожие новости
Игорь Пушкарев: Генпрокуратура ставит под сомнение судебную систему в Приморье
16:18, 31 октября 2017 Игорь Пушкарев: Генпрокуратура ставит под сомнение судебную систему в Приморье

Временно отстраненный от должности глава Владивостока прокомментировал намерения прокуратуры изменить место рассмотрения уголовного дела

В Верховном суде назначена дата заседания по Игорю Пушкарёву
10:46, 31 октября 2017 В Верховном суде назначена дата заседания по Игорю Пушкарёву

Суд решит, где будет рассматриваться дело

Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой
09:00, 31 октября 2017 Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой

Копия документа попала в распоряжение редакции

Игорь Пушкарев: «Я буду продолжать жить и работать на благо Владивостока»
15:27, 28 октября 2017 Игорь Пушкарев: «Я буду продолжать жить и работать на благо Владивостока»

Временно отстраненный глава Владивостока - о деятельности муниципалитета за 10 лет

Игорь Пушкарев: «По всей видимости боятся лишь одного – правды»
10:01, 28 октября 2017 Игорь Пушкарев: «По всей видимости боятся лишь одного – правды»

Временно отстраненный глава Владивостока прокомментировал передачу материалов дела Верховному суду

Имитация правосудия: как прошёл новый суд Игоря Пушкарева
20:57, 27 октября 2017 Имитация правосудия: как прошёл новый суд Игоря Пушкарева

Московскийгородской суд отклонил апелляцию стороны защиты

Игорь Пушкарев: Мы особо не рассчитывали на рассмотрение вопроса положительно
10:05, 27 октября 2017 Игорь Пушкарев: Мы особо не рассчитывали на рассмотрение вопроса положительно

Временно отстраненный глава Владивостока прокомментировал решение суда