Адвокат Игоря Пушкарева: Попытки прокуратуры перенести суд в Москву незаконны

Константин Третьяков официально прокомментировал намерение Генпрокуратуры РФ изменить территориальную подсудность дела

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Ровно через неделю, 8 ноября Верховный суд РФ определит место рассмотрения дела Пушкарёвых-Лушниковых, сообщает РИА VladNews. Вариантов немного: либо Ленинский суд Владивостока, либо Тверской суд Москвы. Первый законный, второй незаконный, так как в уголовно-процессуальном кодексе чётко обозначены основания, по которым суд может изменять территориальную подсудность. Случай мэра Владивостока не попадает ни под один довод следствия.

Именно об этом накануне заявлял Игорь Пушкарёв в своих социальных сетях, отмечая, что прокуратура идёт на прямое нарушение Конституции РФ.

«То есть они фактически ставят под сомнение судебную систему, систему силовых структур в Приморье, пытаясь нарушить закон в своих интересах. В Конституции РФ четко указано, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. А в УПК РФ прямо указаны основания, по которым дело могут переносить в другой суд, под которые мы никак не подпадаем. Если есть сомнения в объективности рассмотрения дела в Приморье, то это повод нарушить Конституцию и закон?», - написал Игорь Пушкарёв.

Адвокат градоначальника Константин Третьяков также не видит никаких оснований для изменения территориальной подсудности.

«Нет в законе такого права у прокуратуры и суда. Нет и точка! Исчерпывающие основания изложены в ст.35 УПК РФ и никто не имеет права добавлять какие-то вымышленные, не перечисленные в законе основания. Хотя я понимаю, что именно по делу Игоря Пушкарева решение может быть любое. В том числе и о передаче дела в Тверской районный суд г.Москвы. Но любое судебное решение, не основанное на законе, априори является неправосудным и никакие витиеватые фразы не сделают его законным», - прокомментировал РИА VladNews Третьяков.

Для наглядности абсурда этих действий правозащитник вспоминает цитату из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»:

«Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая».