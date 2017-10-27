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Объездная трасса возле аварийного моста в Приморье снова перекрыта

На трассе начались работы по укладке асфальта
Фото: @primavtodor Фото: @primavtodor
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Новый объезд возле моста, который вот-вот рухнет, уже начали асфальтировать, сообщает корреспондент РИА VladNews. Сейчас одна полоса полностью недоступна для движения.

Напомним, происшествие случилось еще 25 октября. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Сообщалось, что по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрыт с возможностью объезда через Партизанск. Позже стало известно о полной приостановке движения через мост: еще одна плита конструкции "съехала". Мост начал буквально разваливаться на глаза. В УМВД поступило сообщение о полном обрушении пролетов мостового сооружения, однако в администрации Приморья информацию опровергли.

Всех водителей отправляли в объезд. Как стало известно корреспонденту агентства, сегодня утром новый объезд возле аварийного моста открыли. Однако, длилось это недолго: сейчас трассу частично перекрыли, чтобы начать асфальтировать дорогу. Так, одна полоса движения полностью перекрыта. 

Корреспондент агентства следит за развитием событий.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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