​Адвокат: Игорь Пушкарев содержится под стражей незаконно

Защита временно отстранённого от должности главы Владивостока подала кассационную жалобу

Владивосток, понедельник, 07 августа , РИА Vladnews.

Защита временно отстранённого от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева подала кассационную жалобу в Президиум Московского городского суда. Об этом РИА VladNews рассказал адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий.

По мнению защиты, решения судов первой и апелляционной инстанций вынесены с нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

«В соответствии с ч.3 ст.109 УПК РФ, срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен судом лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, по ходатайству следователя, внесенному с согласия председателя Следственного комитета Российской Федерации, - говорится в жалобе.

5 июля 2017 года в отношении одного из обвиняемых по настоящему уголовному делу - Андрея Лушникова - возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.6 ст. 290 УК РФ.

Тогда же, 5 июля 2017 года, следователем Рустамом Габдулиным вынесено постановление о возобновлении следственных действий.

В тот же день и.о. руководителя следственного органа Ростиславом Рассоховым вынесено постановление о соединении уголовных дел и поручении производства по делу следователю Рустаму Габдулину.

До 7 июля 2017 года сторона защиты не была своевременно уведомлена о возобновлении производства предварительного следствия по настоящему уголовному делу.

Производство с обвиняемым следственных действий, связанных с предъявлением ему нового обвинения, не подпадает под действие п.1 ч.8 ст.109 УПК РФ, позволяющего суду продлить срок содержания под стражей свыше установленного законом предельного срока.

Игорь Пушкарев, в нарушение требований ч.4 ст.109 УПК РФ, в настоящее время содержится под стражей незаконно и подлежит немедленному освобождению».

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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