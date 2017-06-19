Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом

Суд не прислушался к доводам следствия

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 июня, Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление домашнего ареста директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву - брату временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews. Заседание началось в 12:15 по московскому времени. Ходатайство следователя суд удовлетворил. Домашний арест продлен до 30 сентября.

Напомним, 25 мая Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Андрею Пушкарёву до 24 июня, не прислушавшись к доводам защиты о состоянии его здоровья и необходимости срочного лечения после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года.

Мосгорсуд также продлил арест Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову до 1 сентября 2017 года.

Напомним, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.