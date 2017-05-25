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Дело Пушкарёва

Суд оставил Игоря Пушкарева под арестом до 1 сентября

Следствие настояло на продлении срока содержания под стражей для временно отстраненного от должности главы Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В Московском городском суде сегодня, 25 мая, состоялось заседание по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева. Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Игорю Пушкареву срока содержания под стражей еще на три месяца, до 1 сентября 2017 года. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала заседаний.

Напомним, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы сегодня, 25 мая, удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста до 24 июня генеральному директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву - брату Игоря Пушкарева.

Также Московский городской суд сегодня, 25 мая, удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста директору МУП "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову еще на три месяца. 

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