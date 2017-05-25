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Дело Пушкарёва

Мосгорсуд рассматривает дело Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция)

Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей для временно отстраненного от должности главы Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

В Московском городском суде проходит заседание по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушников.Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей еще на три месяца, до 1 сентября 2017 года. 

Корреспондент РИА VladNews ведёт прямую трансляцию из зала заседаний.

Онлайн-трансляция (время владивостокское):

17.50 Заседание началось

17.51. Судья представляет адвокатов обоих. Разъясняет права обвиняемым

17.55. Лушников просит приобщить ходатайство в виде письма.

17.56. Судья приобщил ходатайство к делу. 

17.57. Адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий просит приобщить копии материалов на 43 листах в виде грамот, наград, писем за подписью президента России Владимира Путина, Миронова и многих других. Он также будет  заявлять ещё ходатайства по существу. Прокурор не возражает. Судья удовлетворяет ходатайство. 

18.00 Судья спрашивает, ознакомлен ли Игорь Пушкарев с шестью томами дела.

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