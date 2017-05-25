Мосгорсуд рассматривает дело Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция)

В Московском городском суде проходит заседание по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушников.Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей еще на три месяца, до 1 сентября 2017 года.
Корреспондент РИА VladNews ведёт прямую трансляцию из зала заседаний.
Онлайн-трансляция (время владивостокское):
17.50 Заседание началось
17.51. Судья представляет адвокатов обоих. Разъясняет права обвиняемым
17.55. Лушников просит приобщить ходатайство в виде письма.
17.56. Судья приобщил ходатайство к делу.
17.57. Адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий просит приобщить копии материалов на 43 листах в виде грамот, наград, писем за подписью президента России Владимира Путина, Миронова и многих других. Он также будет заявлять ещё ходатайства по существу. Прокурор не возражает. Судья удовлетворяет ходатайство.
18.00 Судья спрашивает, ознакомлен ли Игорь Пушкарев с шестью томами дела.