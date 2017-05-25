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Дело Пушкарёва

Суд продлил срок ареста директору Востокцемента Андрею Пушкареву

Брат временно отстраненного от должности главы Владивостока останется под домашним арестом до 24 июня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Басманный районный суд Москвы сегодня, 25 мая, удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста генеральному директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву - брату временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева. Об этом сообщил РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарева Владимир Поликарпов. 

Таким образом, Андрей Пушкарев останется под домашним арестом до 24 июня, то есть ровно год. 

Ранее Басманный суд продлил срок домашнего ареста Андрею Пушкареву до 30 мая 2017 года, не прислушавшись к доводам защиты о состоянии его здоровья и необходимости срочного лечения после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года.

Также в настоящее время в Московском городском суде рассматривается вопрос о продлении меры пресечения директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова и временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева. 

Напомним, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

Отметим, что в настоящее время в Мосгорсуд рассматривает дела Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова. РИА VladNews ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

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