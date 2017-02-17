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Дело Пушкарёва

Следователь Болотного дела добился продления срока ареста Пушкареву

Видеорепортаж РИА VladNews из Басманного суда Москвы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Рустам Габдулин, который в июле 2012 года возглавил следствие по Болотному делу, добился, чтобы суд продлил брату арестованного главы Владивостока Игоря Пушкарева - генеральному директору ООО "Востокцемент" - Андрею Пушкареву домашний арест на 3 месяца и 2 суток, а всего до 11 месяцев 7 суток. 

Напомним, Басманный районный суд Москвы 16 февраля продлил срок домашнего ареста Андрею Пушкареву, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору) до 30 мая 2017 года. Корреспондент РИА VladNews вел онлайн-трансляцию из зала заседаний. 

Суд не прислушался к доводам защиты о состоянии здоровья Андрея Пушкарева и необходимости срочного лечения после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. 

РИА VladNews публикует видеорепортаж с заседания Басманного суда Москвы. 

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