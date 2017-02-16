В Москве началось слушание по делу Пушкарева (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

В московском Басманном суде началось слушание по делу брата главы Владивостока Андрея Пушкарева, который обвиняется в коммерческом подкупе, сообщает РИА VladNews. Сегодня, 16 февраля, суд рассматривает ходатайство следствия о продлении до 30 мая 2017 года ареста генеральному директору ООО "Востокцемент".
Онлайн (время владивостокское):
21:14 Суд начался. В зале присутствуют Андрей Пушкарев и два адвоката
21:15 Следователь зачитывает дело
21:16 Судья рассматривает ходатайство следователя о продлении меры пресечения Андрею Пушкареву