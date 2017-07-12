В отношении Андрея Лушникова возбудили новое уголовное дело

Теперь его заподозрили в пособничестве во взятке

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Сегодня стало известно, что бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова заподозрили в пособничестве в получении должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере (ч. 5, ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об это стало известно после публикации поста главы Владивостока Игоря Пушкарёва в социальных сетях, сообщает корреспондент РИА VladNews.

«СКР не прекращает попытки новыми надуманными обвинениями сломать нас. На днях адвокаты сообщили, что следователи возбудили новое уголовное дело против Андрея Лушникова. В марте его обвинили в подлоге документов, теперь в пособничестве получении взятки. Той самой абсурдной взятке, получение которой вменяют мне от моего собственного брата Андрея Пушкарёва. Но нам известно, почему именно на Андрея Лушникова оказывается столь сильное давление. Ему неоднократно предлагали пойти на сделку со следствием и дать показания на меня. Последнее предложение поступало месяц назад, но Андрей от него отказался. Вот ответная мера. Андрея Лушникова я знаю как порядочного, надежного и преданного своим принципам человека! Договариваться со следствием - признать себя виновным в том, чего не совершал. Во всём разберётся суд, а нас не запугать новыми обвинениями. Спасибо за вашу поддержку! Вместе мы сила!!!».

Сами документы по новому уголовному делу были опубликованы на сайте в поддержку Игоря Пушкарёва. Странный характер темы был связан и с тем, что в постановлениях не названы конкретные факты того, что Лушников содействовал в получении взятки Игорем Пушкарёвым, а следователь ссылается на поступившее письменное распоряжение (правда от кого поступило распоряжение не уточняется). РИА Vladnews следит за развитием событий.

Напомним, Игорь Пушкарёв, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию "Востокцемент") и Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года, в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкарёвых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

Несмотря на то, что формально следствие по уголовному делу закончено, сторона обвинения всё равно ходатайствовала о продлении мер пресечения всем подозреваемым. На сегодняшний день Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина». Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Как сообщил политолог Павел Наливайко в эфире программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио "Лемма", вполне вероятно, что судебный процесс по уголовному делу «братьев Пушкарёвых» начнётся уже осенью во Владивостоке.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву