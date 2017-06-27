Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! 13:14, 27 июня Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! (Эксклюзив)
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Дело Пушкарёва

Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом!

Защитник Андрея Пушкарева дал эксклюзивное интервью РИА VladNews
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Бывший директор ООО "Востокцемент" Андрей Пушкарев - брат временно отстраненного от должности главы Владивостока – вот уже второй год остается в Москве под домашним арестом по делу Игоря Пушкарева. 19 июня Московский городской суд в пятый раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста до 30 сентября и отклонил апелляционную жалобу защиты. Суд не принял во внимание, что Андрей Пушкарев проходит лечение после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. За полтора года ему было сделано 22 операции и постоянное вмешательство требуется по сегодняшний день. Адвокат Андрея Пушкарева Дмитрий Коротенко в эксклюзивном интервью РИА VladNews рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного и подробностях этого громкого дела.

- Дмитрий Викторович, как сейчас чувствует себя Андрей Сергеевич? Требуются ли ему еще операции или какая-либо медицинская помощь? Насколько своевременно и качественно она ему оказывается?

- Андрей Пушкарев уже в больше года находится в условиях домашнего ареста, имеет право на прогулки в течение одного часа. Сложно представить, но почти четыре месяца, по апрель включительно, он находился на стационарном лечении без возможности выхода на улицу. Безусловно, есть острая потребность в более частом нахождении на открытом воздухе. Предоставленного для прогулок одного часа в день явно не достаточно для взрослого человека, проведшего длительное время в медицинском учреждении, в связи с чем мы неоднократно обращались с ходатайством об измени меры пресечения на несвязанную с ограничением свободы либо об увеличении продолжительности прогулок. К сожалению, наши доводы не были услышаны. В настоящее время актуальность проведения операций не уменьшилась, мой подзащитный по-прежнему остро нуждается в проведении ряда операций и сейчас мы ожидаем очередное помещение Андрея Сергеевича под стационарное лечение.

- Каково моральное состояние вашего подзащитного? Каковы условия его домашнего ареста? Имеет ли он возможность общаться с родными и близкими?

- Длительное нахождение в условиях домашнего ареста налагает свой отпечаток на уклад и образ жизни, но Андрей не из той категории людей, которые в сложной психологической и моральной ситуации падает духом. Конечно, удалённость от дома и семьи морально тяжелы, возможность видеться с семьёй, супругой и тремя маленькими детьми, находящимися на другом конце страны, так часто, как хотелось бы, отсутствует, так как объективно сложно организовать перелёт маленьким детям и организовать условия для их нахождения в чужом городе. Судом Андрею Пушкареву запрещено пользоваться средствами связи, поэтому возможности для общения с семьёй нет.

- Андрей Сергеевич уже год находится под домашним арестом. Насколько изменилось за это время поведение и доводы следствия? Есть ли у вас какая-то новая тактика, новые доказательства невиновности Андрея Сергеевича? Каковы ваши прогнозы на благополучный исход дела?

- На сегодняшний день органами предварительного следствия завершено расследование уголовного дела, и сторона защиты внимательно изучает все собранные следствием материалы, а таковых более чем сто томов, не считая приложений к экспертизам в документальном виде, которых больше 15 томов.

Позиция органов следствия по уголовному делу в настоящее время полностью сформирована, и ознакомление с материалами дела показывает, что собранные материалы не добавляют убедительности аргументам о виновности нашего подзащитного. Более того, по мере ознакомления с материалами дела сторона защиты всё больше убеждается в правоте позиции Андрея Пушкарева, и намерена отстаивать её в суде.

- Игорь Сергеевич не раз говорил о политическом заказе этого дела. А что вы думаете по этому поводу? Многие считают, что арест братьев Пушкаревых связан с тем, что кто-то хочет «прибрать к рукам» цементные заводы. Как вы относитесь к этому? Поступали ли в адрес вашего подзащитного предложения о передачи бизнеса иным лицам в целях принятия положительного решения суда?

- Андрей Пушкарев является производственником, никаким образом не связанным с политикой, поэтому делать догадки по этому поводу ни ему, ни нам, как его защитникам, не представляется корректным. Тем более что, находясь под домашним арестом, в условиях полной информационной изоляции и отсутствии какой-либо коммуникации, управлять предприятием, которым Андрей Сергеевич руководил до 2015 года, невозможно. Безусловно, если бы с такими предложениями кто-либо обратился к Андрею через его защитников, или иным образом, мы придали бы такие факты огласке, так как будучи уверенными в невиновности клиента, намерены добиваться справедливого разбирательства только законными методами.

- 19 июня состоялось очередное заседание Мосгорсуда по продлению домашнего ареста, каковы ваши дальнейшие действия?

- К сожалению, ходатайство следствия о замене домашнего ареста на залог остались без удовлетворения. Доводы следствия о необходимости продления домашнего ареста остались прежними, и результат судебного заседания о продлении домашнего ареста был идентичным предыдущим. С другой стороны, у стороны защиты вызвал недоумение отказ в удовлетворении ходатайства стороны защиты о предоставлении Андрею Пушкареву дополнительного часа для прогулок. Так как до мая этого года он находился четыре месяца на непрерывном стационарном лечении в связи с проведением операций, без возможности выхода на прогулки, естественно, возникла необходимость большее количество времени находиться на свежем воздухе. Учитывая, что следствие по уголовному делу завершено, а Андрей Сергеевич фактически завершил ознакомление с материалами дела, право на прогулки продолжительностью 2 часа в день вряд ли могли бы негативно сказаться на интересах следствия. Тем не менее, в удовлетворении и этого ходатайства судом было отказано. Мы уже подали жалобу на это решение. 

Мария Стеблянко 

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