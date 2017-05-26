Игорь Пушкарев выступил в суде

Временно отстраненный глава Владивостока уверен, что следствие специально затягивает процесс

Владивосток, суббота, 27 мая , РИА Vladnews.

Вчера, 25 мая, в Мосгорсуде состоялось заседание по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева. Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Игорю Пушкареву срока содержания под стражей еще на три месяца, до 1 сентября 2017 года, сообщает РИА VladNews.

"Я ознакомился с 55 томами дела из 100. Я постоянно прошу, чтобы приносили больше документов, папок, дисков, чтобы мы могли ознакомиться с большим объемом, но следствие специально затягивает. Полагаю, что это происходит, потому что у них все это не готово, не прошито, не пронумеровано или просто у них нет времени, и они еще не написали обвинительное заключение. За год то уже можно было подготовиться. Но не об этом речь. Ознакомившись с материалом дела, там остается у нас со слов следователей в основном больше бухгалтерской деятельности, уставы предприятий, движение по счетам за 8-9 лет по десяткам предприятий. Однако мы больше обращаем внимания на прослушки, допросы свидетелей. Из всего, с чем я ознакомился, вижу только подтверждение своей невиновности. В постановлении говорится, что я нанес ущерб городу Владивостоку, однако через 10 месяцев выходит постановление, что никакого ущерба нет. Не только нет ущерба, но даже не нанесен ущерб деловой репутации. Казалось бы, что все, нужно снимать с меня все обвинения, но нет. Теперь следствие считает, что нанесен ущерб муниципальному предприятию, но в материалах дела, с которыми мы уже ознакомились, есть допросы руководителей МУПа, главного бухгалтера, есть отчеты проверки бухгалтерской отчетности, акты проверки после моего задержания Счетной палаты, имеются отчеты и справки руководства уже за март, где сказано, что МУП «Дороги Владивостока» от деятельности с «Востокцементом» получил только прибыль. Более того, 27 марта он заплатил налог с прибыли более 80 млн именно от деятельности с МУП. На сегодняшний день МУП не является должником ни перед кем. Более того, в материалах дела есть запись моего разговора с Лушниковым, где говорится, что МУП не понесет никакого ущерба и убытка, как и город. Единственный, кто понесет убыток – «Востокцемент», то есть моя семья. Я осознано шел на этот поступок. На тот момент, когда я работал, я старался быть лучшим руководителем, чтобы меня поддерживали люди, потому что именно они за меня голосовали. Я также обращался к членам своей семьи, которые мне помогали.Также в материалах прослушки говорится, что все это готовилось заранее, прежде, чем я был задержан. И вообще дело было даже не возбуждено, сроки исковой давности по налогам 2008 года уже истекли на тот момент. Даже если бы «Востокцемент» захотел требовать, то он уже ничего не смог бы сделать. Нет ущерба городу, нет ущерба МУПу, а у МУПа есть только прибыль. Экспертиза, которую мы сделали самостоятельно, может только это доказать. По поводу взятки, которую я взял у брата. Опять же все материалы дела, опросы свидетелей и обыски говорят, что сейф, из которого брались деньги – это личный сейф, в котором хранились деньги брата, жены, мамы и там нет никакой взятки. Сейчас следствие уже завершено, следственные действия завершены, свидетели опрошены, все материла изъяты. Я уже год не видел своей семьи, мне 4 раза предоставили возможность поговорить через стекло со старшим сыном. Я жену вижу только на заседаниях, младшего сына я не видел вообще год. У Лушникова родился младший ребенок после ареста, он не видел никогда его. За что?! Никаких доказательств нашей виновности нет, то есть это все предположения. Более того, постановление руководителя следственных органов подтверждает, что 10 месяцев следствие утверждало одно, а потом оказалось совершенно другое. То же будет и с МУПом, и со взяткой, и всем... Но моя жизнь проходит. Я нахожусь в СИЗО и не имею возможности ни с кем общаться. Более того, когда я езжу в автозаке, с других СИЗО мне рассказывают, что они могут звонить по телефону, общаться в WhatsApp и так далее, у нас такой возможности нет. А что будет, если мы и дальше будем так медленно знакомиться с материалами дела. Позвольте мне общаться с детьми и измените меру пресечения на домашний арест. Целый год никаких оснований, я не виновен, все материалы только подтверждают это. За что я должен сидеть в изоляции, и лишен общения с детьми?", - сказал Игорь Пушкарев во время своего выступления в суде.

Однако суд принял решение продлить арест Игорю Пушкареву до 1 сентября 2017.

Напомним, что корреспондент РИА VladNews вел прямую трансляцию из зала суда.