Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО

Арестованный и временно отстраненный от должности глава Владивостока рассказал РИА VladNews все, что думает о своем деле

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

За судьбой арестованного 1 июня 2016 года главы Владивостока Игоря Пушкарева вот уже более 10 месяцев следят жители приморской столицы. Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил ему срок содержания под стражей до 30 мая 2017 года.9 марта тот же суд по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности мэра. А 29 марта Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Владивостока: Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Находясь в СИЗО №1 города Москвы «Матросская тишина», глава приморской столицы дал эксклюзивное интервью РИА VladNews, в котором рассказал все, что думает о своем деле.

- Игорь Сергеевич, когда вас арестовали, всю страну облетело видео, как вас вели, заломив руки. Почти всех это возмутило. Как вы сами прокомментируете такое «показательное» задержание?

- Конечно, это все - организованное шоу, которое было сделано, чтобы по телевизору показали.

- Жители Владивостока буквально через несколько дней после задержания собрались на митинг против вашего ареста. Как вам удалось заслужить такую поддержку горожан? Чувствовали ли вы эту поддержку до вашего ареста?

- Я постоянно ощущаю поддержку родных, близких и горожан, и это, наверное, самое главное. Мне люди пишут слова поддержи на ФСИН-письмо. Многих из этих людей я раньше лично не знал, мне рассказывают о поддержке на сайте и на страницах в соцсетях. Я хочу всех поблагодарить за поддержку! Выходит, я и моя команда работали не зря.

- Были ли у вас раньше проблемы с правоохранительными органами?

- Администрация Владивостока является лидером в Российской Федерации по количеству проверок и запросов из правоохранительных органов. Так, за первые три месяца прошлого года количество запросов только из прокуратуры достигало двенадцати в день. Поэтому на должности главы города мне многое приходилось объяснять, доказывать, разъяснять свою позицию. Наша деятельность всегда была прозрачна, и многочисленные проверки никаких нарушений не выявили. Я лично сам никогда к уголовной и иной ответственности не привлекался.

- Вы уже 10,5 месяцев находитесь в СИЗО. Расскажите, каково это? Действительно ли условия пребывания в «Матросской тишине» настолько жесткие?

- Условия пребывания в «Матросской тишине» жестки тем, что мы находимся в полной изоляции. За всё время заключения мне разрешили 4 свидания только со старшим сыном, по телефону через стекло, не более 1 часа. С остальными родственниками, в том числе с женой, в свиданиях и телефонных переговорах мне было категорически отказано.Пребывая в заключении, мы практически не видим солнца, даже на прогулке солнце скрыто крышей и стенами. Средствами общения с внешним миром является только ФСИН-письмо и адвокаты. Мы круглосуточно находимся под видео-наблюдением: в камере, на прогулке, когда ведут по коридору и даже когда общаемся с адвокатами.

- Изменилось ли поведение обвинителя и следствия за этот период?

- Несмотря на то, что за 10 месяцев следствие изучило всю мою деятельность, все документы, обвинительный уклон не изменился. Следствие игнорирует все доказательства моей невиновности, необоснованно отказывает в приобщении документов, о которых заявляет моя защита. Следствие не ставит задачу установить истину. Я надеюсь только на суд, на объективное рассмотрение моего дела и на открытость всего процесса. Считаю, что только публичность и открытость помогут мне доказать мою невиновность. Обращения в прокуратуру, руководству Следственного Комитета Российской Федерации результатов не дали.Я не ожидал, что меня арестуют, так как не считал и не считаю себя виновным в совершении какого-либо преступления.

- За период вашего пребывания в СИЗО вам доходили новости из Владивостока? Как вы оцениваете работу своей команды в ваше отсутствие? Что будет с инвестиционными проектами, которые появились при вас, например, ВКАД, которая так нужна владивостокцам?

- Новости из Владивостока я получаю по ФСИН-письму от различных людей, а также от моих защитников. Команда работает, прошла зиму, город живет и развивается. Наверное, какие-то проекты не реализуются, в том числе ВКАД, но их все равно для развития города надо реализовывать.

- Когда вас арестовали, РИА VladNews собрало комментарии огромного количества людей во Владивостоке и не только - как тех, кто занимает ключевые посты, так и обычных граждан. Большинство из них оценили вашу работу положительно, и были уверены, что вы невиновны. И даже те СМИ, которые летом 2016 года делали громкие негативные заголовки, сегодня, владея информацией, поняли, что правда на вашей стороне. То есть все всё понимают, но Бассманный суд Москвы раз за разом принимает решения не в вашу пользу…

- Есть целое понятие в российской современной юриспруденции - «басманное правосудие». Ходатайства следствия о моем аресте и продлении сроков содержания под стражей суд в своих постановлениях приводит «под копирку», даже с теми же орфографическими ошибками. Моё дело по существу будет рассматриваться не в Басманном суде города Москвы, а в суде города Владивостока, который, я надеюсь, объективно и беспристрастно разберется во всех нюансах, примет справедливое и законное решение.

- Есть ли у вашей защиты какая-то новая тактика, новые доказательства вашей невиновности?

- Я считаю, что высшая форма хитрости - это правда. Вот тактика моя и моей защиты. Те документы, которые в настоящее время следствие отказывается приобщить к материалам дела, будут приобщены в суде города Владивостока, они имеются в наличии и являются дополнительными доказательствами моей невиновности.

- Как вы считаете, можете ли вы вернуться на пост главы Владивостока? Если нет, может, есть предположения, кто станет новым мэром приморской столицы? И чем вы намерены заняться, когда вся эта история благополучно завершится?

- Мои полномочия истекают в сентябре 2018 года, и, доказав свою невиновность, я считаю, что должен доработать до конца срока, на который меня избрали. А дальше глава администрации города назначается депутатами и краевой администрацией. Это должен быть достойный, честный и эффективный человек. Когда все завершится, то я, прежде всего, буду заниматься семьёй, родными, близкими. Есть планы на спорт и образование, а насчет сферы деятельности - к этому времени я решу, чем заняться. Без работы не могу.

- Большое вам спасибо за откровенный разговор!

- Спасибо вам! Еще раз выражаю свою искреннюю благодарность жителям города Владивостока, всем, кто верит в меня и поддерживает.

Мария Стеблянко