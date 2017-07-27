Назначена дата заседания по делу брата Игоря Пушкарева

Адвокаты намерены обжаловать решение Мосгорсуда

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Московский городской суд вновь рассмотрит апелляционную жалобу защиты на продление домашнего ареста экс-директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву - брату временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева. Как сообщил РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарева Владимир Поликарпов, заседание назначено на 17 августа.

Напомним, Андрей Пушкарев вот уже второй год остается в Москве под домашним арестом по делу Игоря Пушкарева. 19 июня Московский городской суд в пятый раз удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста до 30 сентября и отклонил апелляционную жалобу защиты. Суд не принял во внимание, что Андрей Пушкарев проходит лечение после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. За полтора года ему было сделано 22 операции и постоянное вмешательство требуется по сегодняшний день.

Игорь Пушкарев так прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook продление ареста своего брата Андрея Пушкарева: "За прошедший год меня уже не удивляет жестокость стороны обвинения, которая пытается надавить на людей подобным образом. Они прекрасно знают, что домашний арест для Андрея – это настоящее испытание и издевательство. Они знают и то, что мне, как брату, больно принимать эти факты, поэтому и пытаются давить на родственные чувства. Но мы одна семья и привыкли преодолевать все невзгоды вместе. Никакой следователь или прокурор не сделает так, чтобы брат пошёл против брата. Не дождутся!"

Мосгорсуд также продлил арест Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову до 1 сентября 2017 года.

Напомним, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.