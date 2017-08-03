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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Справедливость восторжествует

Временно отстраненный от должности главы Владивостока опубликовал новый пост
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал в сети новый пост, в котором рассказал, что события по уголовному делу в отношении него и Андрея Лушникова понемногу продвигаются, сообщает РИА VladNews.

- Вчера представители МУП «Дороги Владивостока» закончили повторное ознакомление с материалами дела в качестве «потерпевших». Обвинения, как все помнят, теперь в новой редакции, ранее я уже писал об этом. По результатам ознакомления, как мне сообщили, представитель МУП «Дороги Владивостока» заявил об отсутствии ущерба. Также заявлено ходатайство о необходимости дополнительного расследования. И это правильно! Это означает, что позиция следствия по-прежнему толком не подкреплена доказательствами. Мы готовы ждать, сколько нужно, лишь бы расследование было проведено как надо, честно и объективно. Справедливость восторжествует! Правда она одна!

С сегодняшнего дня мы с адвокатами начинаем повторное ознакомление с материалами уголовного дела. После того, как стало известно о том, что Андрея Лушникова некоторое время держали незаконно под арестом после возбуждения нового уголовного дела, мы решили повторно досконально изучить все документы, ведь от следствия можно ожидать всего что угодно, - написал Игорь Пушкарев.

Также Игорь Пушкарев поблагодарил всех за поддержку и пообещал держать своих подписчиков в курсе всего происходящего.

Напомним, в марте 2017 года следствие вывело Администрацию Владивостока из числа потерпевших, включив на её место МУПВ «Дороги Владивостока». По мнению экспертов, это было связано с необходимостью вывести городские власти из числа сторон, имеющих право знакомится с материалами уголовного дела, а МУПВ «Дороги Владивостока» под определённым давлением должно было признать ущерб от действий Игоря Пушкарёва.

Между тем, в конечном счёте ущерб так и не был признан, учитывая то, что в 2016 году компания «Востокцемент» простила МУПВ «Дороги Владивостока» задолженность почти на 1 млрд. рублей. Этот кредит был сформирован в период с 2009 по 2016 годы за поставленные строительные материалы, а большая часть суммы была получена в кредит во время подготовки к Саммиту АТЭС.

Стоит сказать, что на сегодняшний день Владивосток столкнулся с первыми последствиями отсутствия подобной схемы поставки строительных материалов. Из-за задержки финансирования со стороны региональных и федеральных властей ни один из поставщиков не готов поставлять стройматериалы в кредит. В результате ряд дорожных участков краевой столицы оказался в полураскопанном состоянии, что доставляет неудобство жителям и туристам. 

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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