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Общество

По угольным компаниям Находки прокатятся внеплановые проверки

А рейды на территории порта Находка в районах перегруза угля проводятся круглосуточно
Фото: Росприроднадзор Приморского края Фото: Росприроднадзор Приморского края
Владивосток, воскресенье, 18 июня , РИА Vladnews.

По стивидорным компаниям Находки прокатятся внеплановые проверки ТМУ Росприроднадзора - во исполнение поручения правительства РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Комплексные проверки пройдут с 20 июня по 20 июля в семи стивидорных компаниях, которые в порту Находки перегружают уголь открытым способом.

"Для наиболее эффективного контроля и выявления нарушений природоохранного законодательства рейдовые мероприятия на территории порта Находка в районах перегруза угля Управлением проводятся в круглосуточном режиме, с привлечением Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО»" говорится в сообщении Росприроднадзора. Эта мера предпринята для обеспечения регулярного отбора проб атмосферного воздуха в целях выявления фактов его загрязнения, несколько замеров в течении суток, с учетом метеоусловий.

Напомним, Генпрокуратура Российской Федерации вплотную занялась проблемой угольной пыли в городе Находка Приморского края после того, как на "горячую линию" с президентом России Владимиром Путиным дозвонился находкинский школьник - как "больной" вопрос жителей Находки дошел до сведения главы государства.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

Жители Находки создали петицию на сайте change.org, в которой призывают остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более трех тысяч человек, Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.

Автор фоторепортажа: Росприроднадзор Приморского края

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