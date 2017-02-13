Проблема угольной пыли в портах Приморья действительно серьезна, - Борис Кубай

Находка продолжает задыхаться

Владивосток, понедельник, 13 февраля , РИА Vladnews.

Жители Находки продолжают задыхаться от угольной пыли, сообщает РИА VladNews.

Главный метеоролог Приморья Борис Кубай прокомментировал данную ситуацию.

- Проблема угольной пыли в портах Приморья действительно серьезна, причем в последние несколько лет она обострилась, в связи с возросшим спросом на уголь на мировом рынке. Резко увеличенный спрос соответственно увеличил и предложение. Углем стали заниматься многие компании, беря в аренду причалы, находящиеся в федеральной собственности. Но «занятие углем» в населенном пункте требует, с одной стороны, жёсткого контроля и регулирования, а с другой — высокой социальной ответственности арендатора. Пока ни того, ни другого явно не просматривается, - рассказал Борис Кубай.

В настоящее время уровень загрязнения воздуха в Находке превышен незначительно. Но специалисты не торопятся с выводами и исследуют динамику на региональном уровне.

Стоит отметить, что данную проблему возможно решить.