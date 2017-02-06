Приморцы не хотят дышать уголной пылью

Более 3000 человек вышли на пикет

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более 3000 тысяч человек, сообщает РИА VladNews. Неравнодушные горожане собрались для обсуждения главной на сегодняшний день экологической проблемы города - распространение пыли от местных угольных терминалов.

Пришедшие на пикет находкинцы подписывали обращение представителю Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. Всего подписались 12000 человек. Также жалоба будет отправлена полпреду президента по ДФО Юрию Трутневу, его коллеге в Приморском крае Вадиму Здоренко, в «Общероссийский народный фронт», в столичную экологическую организацию, в программу «Человек и закон» и другим уполномоченным лицам. За полторы недели до события подписные листы обращения были распространены через социальные сети.

Отметим, что на сайте change.org появилась петиция, призывающая остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. На данный момент петицию подписали уже 6 197 человек.

Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

После того, как тема начала активно обсуждаться в сети интернет и не только, житель Находки рассказал, что в районе причалов жестянобаночной фабрики эти самые кучи угля поливают огромным количеством воды. В результате пыли над портом нет, хотя погрузочные работы идут полным ходом. "Кто-то все-таки побаивается пылить", - говорит мужчина.