Морская вода в Приморье превратилась в грязную пыль

Приморцы жалуются на то, что скоро будут купаться в болоте, а не в море

Владивосток, суббота, 28 января , РИА Vladnews.

Мужчина заснял видео, которое ужаснуло весь интернет, сообщает корреспондент РИА VladNews.

На камеру мобильного телефона попал ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решила показать приморцам, что происходит с экологией в крае. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе.

В популярном интернет-сообществе видео сразу же получило многочисленные отрицательные отзывы жителей Приморья. Многие поделились печальным опытом. Так еще одна жительница Приморья рассказала, что живет неподалеку от Торгового порта. Каждый день ей приходится делать влажную уборку, мыть полы. Одежды хватает на неделю: черный осадок попросту не отстирывается с вещей, потому их приходится выкидывать.

Отметим, что 2017 год в России объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Сделано это с целью привлечь внимание общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. Решено образовать организационный комитет по проведению Года экологии, Правительству РФ поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по его проведению, а региональным властям рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках Года экологии.