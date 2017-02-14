Проблемой угольной пыли в Находке заинтересовались активсты ОНФ

Местные жители жалуются на ухудшение своего здоровья

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Активисты регионального отделения ОНФ в Приморском крае держат на контроле проблему загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью в Находке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОНФ. В настоящее время уже направлены обращения в контролирующие органы региона и отслеживают ситуацию.

Стоит отметить, что проблема угольной пыли в Находке – проблема, которая длится уже долгое время. Местные жители обращаются в различные органы власти и общественные организации с просьбами о прекращении открытой перевалки угля и загрязнения воздуха на территории города угольной пылью. Местные жители жалуются на видимую невооруженным взглядом угольную пыль, которая буквально висит в воздухе.

Как сообщили в ОНФ, в настоящее время граждане, которые проживают в загрязненном микрорайоне, жалуются на ухудшение состояния здоровья. Отметим, что есть жалобы на повышение уровня заболеваемости онкологическими заболеваниями, а также заболеваниями органов дыхательных путей.

В настоящее время жалобы были направлены в надзорные и контролирующие органы – прокуратуру и Росприроднадзор. По результатам их рассмотрения проведены проверки, установлены нарушения допустимых концентраций угольной пыли в ряде случаев при работе указанного комплекса. Юридическое лицо – владелец терминала – привлечено к административной ответственности, вынесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.