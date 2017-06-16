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Угольная пыль в Находке исчезнет после прямой линии с Путиным

Владимиру Путину сообщили о проблеме в Находке
Фото: Imperor.net Фото: Imperor.net
Владивосток, пятница, 16 июня , РИА Vladnews.

Уже более миллиона вопросов поступило от жителей не только России, но и других стран мира на прямую линию с Владимиром Путиным. Свой вопрос президенту адресовал и школьник из Находки, сообщает РИА VladNews.

Дозвонившись до Владимира Путина школьник Андрей из Находки рассказал президенту о проблеме угольной пыли, которую до сих пор не могут решить в городе Приморья. Мальчик рассказал, что перегружают угольную пыль различным способом, а как с этим жить местным жителям - неизвестно.

«Так сложилось исторически, наверное, что возят через город, перегружают. Нужно посмотреть, кому принадлежит этот порт и как он работает. И постараемся отреагировать таким способом, чтобы ущерб людям и экологии был минимизирован», - ответил на вопрос школьника Владимир Путин.

Глава государства также попросил дозвонившегося жителя Находки оставить свои контактные данные для того, чтобы через доверенное лицо уже решать проблему угольной пыли, а также о том, как она будет решена в ближайшее время.

Напомним, также на прямую линию президента удалось дозвониться и жителю Владивостока, который рассказал о трудностях получения земли по программе «дальневосточный гектар».

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