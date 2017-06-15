Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара»

Глава государства отвечает на вопросы россиян в прямом эфире

Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 июня, в 19.00 по местному времени началась ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным, где каждый житель России смог задать интересующие вопросы президенту. Практически в самом начале прямой линии прозвучал вопрос от жителя Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Жителю приморской столицы, с помощью телефонного звонка, удалось рассказать президенту о реализации программы «Дальневосточный гектар»:

«Проблема с дальневосточным гектаром. Чтобы зарегистрировать свой участок, необходимо очень много времени. Программа постоянно зависает. Мне удалось каким-то чудом получить кадастровый номер, распечатать договор, подписать его и в феврале отдать его в Земельный комитет Владивостока. И с тех пор договор на руки мне не выдают»,- сообщил президенту один из жителей Владивостока.

«Проблема заключается в том, что нет нормального кадастра и также ещё очень много «ведомственной земли», что связано с природоохранным пользованием, земли РАН. На бумаге одно, а на земле реально другое. Вам выдали кадастровый номер, а потом уже обнаружили некоторые несовпадения. И нужно отрегулировать со всеми ведомствами эти несовпадения», - прокомментировал ситуацию в прямой линии Владимир Путин.

Глава государства, помимо того, что пообещал лично разобраться в сложившейся ситуации отметил, что, в целом, динамика реализации программы "Дальневосточный гектар" проходит в штатном режиме.

«Проблема в том, что, в целом, программа неплохо реализуется на территории Дальнего Востока. Но сложней всего она протекает в Приморском крае, потому что, во-первых, с февраля этого года мы приняли решение дать возможность всем гражданам России, если они хотят переселиться на Дальний Восток, получить этот дальневосточный гектар. И сразу резко увеличилось количество заявок на эту программу. Мы получили около 92 тысяч заявок, из которых одобрено только 27 тысяч»,- сообщил Владимир Путин.

Напомним, жители России могут задать вопрос президенту на протяжении всей прямой линии через видеообращение, звонок, а также через социальные сети.