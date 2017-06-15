Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» 20:27, 15 июня Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» (Эксклюзив)
Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье 17:24, 15 июня Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду 15:22, 15 июня Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
Новостная лента
Июнь, 15 четверг
21:20
Каков сценарий войны недалеко от Приморья?
21:20
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
21:20
Политолог рассказал всю правду о губернаторе Приморья
20:27
Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара» Эксклюзив
20:02
Крупная свалка ликвидирована в Уссурийске
19:19
Фестиваль «Зеленая прищепка» провели в Штыковских прудах Видео
19:04
Администрация Владивостока приглашает горожан на ярмарку
18:31
В Приморье фирму оштрафовали за сброс сточных вод в реку
17:59
День России-2017 во Владивостоке отметили с размахом Видео
17:51
Приморские магазины накажут за продажу энергетиков детям
17:42
Завтра в Приморье потеплеет до 30 °C
17:32
В Приморье открыли купальный сезон
17:24
Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
17:11
Штурм башни и полоса с препятствиями: во Владивостоке соревновались лучшие пожарные Фото
17:02
В Приморье судоремонтный завод оштрафовали за горы мусора
16:52
Презентация международного арт-проекта «Общий план» переносится на 21 июня
16:40
Антон Лубченко: Краевым властям нужно принимать более честные и мужские решения
16:29
Митинг против коррупции на празднике казаков прошёл во Владивостоке Видео
16:18
За сутки в Приморье произошло 70 аварий
16:07
Творчество поэта Владимира Высоцкого обсудят во Владивостоке
16:06
Во Владивостоке жилой фонд готовят к будущим холодам
15:55
«Большие гастроли» МГТ Сергея Безрукова Видео
15:43
Приставы: Приморский театр оперы и балета должен более 105 миллионов рублей Эксклюзив
15:33
Доходы и расходы сферы ЖКХ в Приморье в 2017 году выросли
15:22
Пьяный приморец убил старушку за 130 рублей и еду
15:12
В Приморье обнаружены две фирмы-«однодневки»
15:04
Во Владивостоке задержана крупная партия канцерогенного арахиса
14:54
Организатор группы «черных лесорубов» в Приморье ждет суда за рубку в промышленных масштабах
14:41
В среду во Владивостоке произошло 66 аварий Эксклюзив
14:32
Жительнице Приморья грозит до 15 лет колонии за наркоторговлю
14:27
На Набережной во Владивостоке вместо белья будут сушить фотографии Фото
14:16
​Владивосток признан «Лучшим городом Земли»
14:05
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4147 (86) от 15 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ликбез от финансистов: новые вызовы для потребителей
Под обаянием Безрукова
Во Владивостоке появился Цветочный город
Японская бизнес-миссия едет на Дальний Восток
Кожевенное производство стартует через три года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Актуальный комментарий

Приморцы недовольны получением «дальневосточного гектара»

Глава государства отвечает на вопросы россиян в прямом эфире
Фото: Infovoronezh.ru Фото: Infovoronezh.ru
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 июня, в 19.00 по местному времени началась ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным, где каждый житель России смог задать интересующие вопросы президенту. Практически в самом начале прямой линии прозвучал вопрос от жителя Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Жителю приморской столицы, с помощью телефонного звонка, удалось рассказать президенту о реализации программы «Дальневосточный гектар»:

«Проблема с дальневосточным гектаром. Чтобы зарегистрировать свой участок, необходимо очень много времени. Программа постоянно зависает. Мне удалось каким-то чудом получить кадастровый номер, распечатать договор, подписать его и в феврале отдать его в Земельный комитет Владивостока. И с тех пор договор на руки мне не выдают»,- сообщил президенту один из жителей Владивостока.

«Проблема заключается в том, что нет нормального кадастра и также ещё очень много «ведомственной земли», что связано с природоохранным пользованием, земли РАН. На бумаге одно, а на земле реально другое. Вам выдали кадастровый номер, а потом уже обнаружили некоторые несовпадения. И нужно отрегулировать со всеми ведомствами эти несовпадения», - прокомментировал ситуацию в прямой линии Владимир Путин.

Глава государства, помимо того, что пообещал лично разобраться в сложившейся ситуации отметил, что, в целом, динамика реализации программы "Дальневосточный гектар" проходит в штатном режиме.

«Проблема в том, что, в целом, программа неплохо реализуется на территории Дальнего Востока. Но сложней всего она протекает в Приморском крае, потому что, во-первых, с февраля этого года мы приняли решение дать возможность всем гражданам России, если они хотят переселиться на Дальний Восток, получить этот дальневосточный гектар. И сразу резко увеличилось количество заявок на эту программу. Мы получили около 92 тысяч заявок, из которых одобрено только 27 тысяч»,- сообщил Владимир Путин.

Напомним, жители России могут задать вопрос президенту на протяжении всей прямой линии через видеообращение, звонок, а также через социальные сети.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Антон Лубченко: Краевым властям нужно принимать более честные и мужские решения
16:40, 15 июня 2017 Антон Лубченко: Краевым властям нужно принимать более честные и мужские решения

​Экс-директор Приморского театра оперы и балета ​Антон Лубченко ​прокомментировал проблемы театра

Владивосток активно готовится к осени и ВЭФ
11:41, 15 июня 2017 Владивосток активно готовится к осени и ВЭФ

Над чем сейчас работает администрация города

Владимир Путин заявил о преодолении ослабления государственности
11:24, 13 июня 2017 Владимир Путин заявил о преодолении ослабления государственности

России "удалось четко обозначить национальные интересы"

Наина Ельцина: «90-е годы надо называть не лихими, а святыми»
13:21, 06 июня 2017 Наина Ельцина: «90-е годы надо называть не лихими, а святыми»

Вдова первого президента РФ рассказала о личной жизни в книге

Тимаков: «Развитие кооперации на Дальнем Востоке - необходимый процесс»
04:09, 03 июня 2017 Тимаков: «Развитие кооперации на Дальнем Востоке - необходимый процесс»

Впервые за 25 лет в России начнут образовываться населенные пункты

Анна Кузнецова предложила создать альтернативный детский интернет-контент
05:04, 02 июня 2017 Анна Кузнецова предложила создать альтернативный детский интернет-контент

По мнению детского омбудсмена, детям необходимо предоставить информацию про созидательные ценности

МВД отметило активность «групп смерти» в соцсетях
11:47, 01 июня 2017 МВД отметило активность «групп смерти» в соцсетях

Об этом заявил начальник управления "К" Алексей Мошков