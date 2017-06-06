Пылезащитные системы угольных терминалов модернизируют в Находке

В настоящее время производится сборка еще одной системы подавления пыли

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Дополнительные пылезащитные ограждения, подпорные стенки и новое оборудование устанавливают на угольных терминалах в Находке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Мероприятия направлены на снижение негативных последствий открытой перевалки угля в городе.

По информации краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, компании, занимающиеся перевалкой угля в портах Находки, в настоящее время устанавливают новые пылеветрозащитные экраны и увеличивают высоту существующих.

«Так, компания «Дальмормонтаж» сейчас монтирует экраны длиной 130 метров и высотой 15 метров. Приобретены защитные панели, проведены буровые работы под опоры. На территории Терминала Астафьева с 13 до 17 метров увеличена высота пылезащитного ограждения протяженностью 90 метров вдоль угольного склада. В дальнейшем планируется увеличить его высоту до 21 метра на протяжении 300 метров», – уточнили в ведомстве.

В порту Восточный закуплены дополнительные подпорные стенки, которые будут установлены по периметру причалов вдоль штабелей угля. Также на двух причалах здесь установлены защитные пологи между причалом и бортом судна при перегрузке навалочных грузов.

Также стивидорные компании закупили пять единиц оборудования по пылеподавлению – одна снегогенераторная пушка и две системы водного пылеподавления уже введены в эксплуатацию.

«В настоящее время производится сборка еще одной системы подавления пыли», – добавили в ведомстве.

По информации департамента, некоторые стивидорные компании стали дополнительно использовать при орошении угля пленкообразующие вещества, что препятствует пылеобразованию.

Также для удаления пыли с территорий терминалов приобретена вакуумная подметально-уборочная машина.

Стивидоры занимаются и озеленением улиц Находки – в городе уже высажено почти 350 саженцев деревьев и кустарников.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

Жители Находки создали петицию на сайте change.org, в которой призывают остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более трех тысяч человек, Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.