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Политтехнолог губернатора Приморья останется в СИЗО до середины августа

Илье Спокойнову-Митькину продлена мера пресечения в виде заключения под стражу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 15 июня , РИА Vladnews.

Илья Спокойнов-Митькин, политтехнолог губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, останется в СИЗО №1 Владивостока до середины августа: суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская. Как она отметила, судебное заседание по данному вопросу состоялось 14 июня.

Напомним, пребывание в СИЗО для Ильи Спокойнова истекало в середине июня: оно было назначено решением Ленинского суда Владивостока 11 апреля. Апелляция защиты в краевой суд результата не дала. 

Напомним, РИА VladNews писало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" занимает Камил Гаджиев.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.

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