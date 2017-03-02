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​ГУФСИН рассказал о содержании приближенного губернатора Приморья

Крыс в камере нет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю прокомментировала информацию о содержании в СИЗО №1 Владивостока подозреваемого в мошенничестве председателя приморского краевого Союза горнопромышленников Алексея Авершина, который был задержан 23 декабря 2016 года. 

Как ранее сообщало РИА VladNews, свои условия содержания Алексей Авершин считает пыточными, рассказала корреспонденту член ОНК Приморья Любовь Терендина после очередного посещения Авершина в следственном изоляторе. Она отметила, что в его камере, как и в камере Ильи Митькина-Спокойнова, сыро, бегают крысы, на стенах грибок.

"Все следственно-арестованные содержатся в равных со всеми условиях, за исключением социально менее защищенных - женщин и несовершеннолетних, улучшение их условий содержания всегда в приоритете, - рассказали РИА VladNews в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю. - В камерах корпуса, в котором содержится гр. А., в 2016 году был проведен капитальный ремонт. Зданию более 110 лет, и в настоящее время продолжают вестись косметические ремонтные работы в соответствии с планом мероприятий СИЗО-1 и поступающего финансирования".

Как отметили в пресс-службе, "в камерных помещениях грызуны отсутствуют. На территории учреждения регулярно (не реже одного раза в месяц) осуществляются дератизационные работы специализированными организациями в соответствии с заключенным договором.

Температурный режим соответствует установленным нормам. Тепловентилятор не входит в комплектацию оборудования камер следственных изоляторов.

Для рекомендаций членов ОНК в учреждениях края имеются журналы по результатам их посещений. Ответы по принятым мерам направляются председателю ОНК Приморского края".

Напомним, Алексей Авершин возглавляет Союз горнопромышленников Приморья. Его имя стало известно широкой общественности в связи со скандалом из-за полетов на собственном вертолете с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.

Кроме того, Авершин является учредителем ООО «Время Радио». Группа компаний включает в себя радио «Европа Плюс», радио «Дача», «Дорожное Радио», радио «Ретро», «Спорт FM», «Русское радио», «Хит FM» и «Ди FM». Примечательно, что «Время Радио» зарегистрировано в том же помещении, что и ООО «Прим Медиа», которое возглавляет Илья Спокойнов.

Алексей Авершин является фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, либо без такового.

Камера Авершина, фото ГУФСИН

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