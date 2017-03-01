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Политика и экономика

Приближенный губернатора Приморья считает условия своего содержания в СИЗО пыточными

В ОНК рассказали о тяжелых условиях его жизни за решеткой
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Подозреваемый в мошенничестве председатель приморского краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин уверен: условия его содержания в СИЗО №1 Владивостока иначе как пыточными назвать нельзя. Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказала член ОНК региона Любовь Терендина после очередного посещения Авершина в следственном изоляторе.

- В камере Алексея Авершина, как и в камере Ильи Спокойнова, очень сыро, на стенах грибок, крысы, - поделилась член ОНК. - В камере практически нет естественного освещения: окно выходит во двор, на нем четыре решетки. В камере очень темно. При этом мы были с проверкой в камере днем. Авершин начал жаловаться на ухудшение зрения, ведь он много работает с бумагами, а освещение плохое. 

Также Любовь Терендина отметила, что в камере холодно. Алексей Авершин был задержан 23 декабря 2016 года, после чего был направлен во владивостокский СИЗО-1. При этом, как рассказала Терендина, "ему так и не отдали переданный тепловентилятор. Авершин ходит в свитере и двух футболках". Вместе с Алексеем Авершиным в камере содержится предприниматель, которого подозревают в совершении экономического преступления.

- В камере спокойно гуляют крысы, - отметила член ОНК. - В свое прошлое посещение его камеры в январе я лично видела несколько животных, они выходят на подоконник и спокойно сидят. Камера находится на первом этаже. Все свои замечания и рекомендации мы записываем в специальном журнале учета посещений СИЗО членами ОНК. Что касается Авершина, я сделала сегодня в этом журнале такую запись: "Немедленно устранить нарушения прав человека в части нарушения условий содержания."

- Свои условия содержания Алексей Авершин считает пыточными, - резюмировала член ОНК.

Напомним, Алексей Авершин возглавляет Союз горнопромышленников Приморья. Его имя стало известно широкой общественности в связи со скандалом из-за полетов на собственном вертолете с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.

Кроме того, Авершин является учредителем ООО «Время Радио». Группа компаний включает в себя радио «Европа Плюс», радио «Дача», «Дорожное Радио», радио «Ретро», «Спорт FM», «Русское радио», «Хит FM» и «Ди FM». Примечательно, что «Время Радио» зарегистрировано в том же помещении, что и ООО «Прим Медиа», которое возглавляет Илья Спокойнов.

Алексей Авершин является фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, либо без такового.

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