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Политтехнолог губернатора Приморья "бегает" по СИЗО с тряпкой

К проблемам Ильи Спокойнова добавилась протекающая в камере батарея
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 28 февраля , РИА Vladnews.

Во вторник, 28 февраля, члены Общественной наблюдательной комиссии Приморского края навестили политтехнолога губернатора Приморского края Илью Митькина-Спокойнова в СИЗО №1 Владивостока. Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказала член ОНК региона Любовь Терендина. Удивление, отметила она, вызвал тот факт, что Спокойнов уже двенадцатый день находится в карантине - в то время, как по законодательству РФ, карантин длится до 10 дней. Задержанный политтехнолог находится в этой камере один.

- Он уже 12-й день находится в карантине, в той же камере, - рассказала Любовь Терендина. - В камере грибок на стенах, холодно. Теперь у Спокойнова в камере еще и течет батарея - поэтому он каждые три часа протирает пол от воды - иначе никак.

Член ОНК отметила, что 12 дней - это все же не рекорд. Так, в соседней камере содержится человек, который ждет окончания карантина с января: он был помещен в СИЗО 17 января.

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" занимает Камил Гаджиев. Между тем, источник в администрации края опроверг корреспонденту РИА VladNews информацию о смене руководства ХК "Адмирал", отметив, что Митькин по-прежнему является генеральным директором клуба.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.

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