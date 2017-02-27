Последний день зимы будет снежным в Приморье 17:01, 27 февраля Последний день зимы будет снежным в Приморье
Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда 16:25, 27 февраля Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда (Эксклюзив)
В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов 16:05, 27 февраля В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов
Новостная лента
Февраль, 27 понедельник
17:23
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
17:23
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
17:19
В Приморье использовано 123,5 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал
17:01
Последний день зимы будет снежным в Приморье
16:52
В Приморье отмечен рост обрабатывающих производств
16:40
Танцоры из Владивостока завоевали Гран-при на всероссийском конкурсе современной хореографии в Сочи Фото
16:36
Администрация президента РФ оценит настроения в стране через экономику
16:29
Во Владивостоке обсудят стеклоотмывающие жидкости, произведенные фирмами-фантомами
16:25
Защита мэра Владивостока обжалует решение Басманного суда Эксклюзив
16:21
Валентина Матвиенко: Россия заинтересована в сотрудничестве с Вьетнамом в ДФО
16:12
Житель Приморья хранил у себя дома трехлитровую банку с коноплей
16:05
В конце недели во Владивостоке похолодает на 10 градусов
16:04
У политтехнолога губернатора Приморья Ильи Спокойнова заканчивается карантин в СИЗО
15:57
В 2017 году ТОФ наберет 1,5 тысячи контрактников в Приморье
15:46
Молодежный флешмоб пройдет в Приморье
15:35
Приморцы больше не будут переплачивать за общедомовые нужды
15:26
О том, кто они, современные Сизифы рассказал психолог Владивостока
15:24
Общественные организации претендуют на субсидии от администрации Владивостока
15:13
Первенство России по самбо впервые пройдет в Приморье
15:08
Как отмечали Масленицу во Владивостоке Фото
15:08
В центре Владивостока седан сбил молодого парня на "зебре" Эксклюзив
15:02
Правильное питание способно улучшить жизнь женщин, - ученые
14:49
Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению разрушенной трассы
14:38
Блинами и русскими забавами отметили Масленицу студенты ДВФУ
14:36
Доллар и евро вновь теряют свои позиции
14:32
В пригороде Владивостока произошло жесткое ДТП Эксклюзив
14:27
В Приморье незаконно распространяли шпионскую технику
14:14
«Приморочка» оказалась выше «Олимпа»
14:13
Радио «VBC»: чего хочет женщина?
14:06
Стали известны подробности тяжелого ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:02
Инвалид зарезал своего брата в Приморье
13:49
В Приморье осужден иностранец за попытку дачи взятки
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

У политтехнолога губернатора Приморья Ильи Спокойнова заканчивается карантин в СИЗО

28 февраля его снова навестят члены региональной ОНК
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Во вторник, 28 февраля, члены Общественной наблюдательной комиссии Приморского края снова навестят в СИЗО-1 Владивостока политтехнолога губернатора Приморского края Илью Митькина-Спокойнова. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила член ОНК региона Любовь Терендина. Она объяснила, что 27 февраля заканчивается срок карантина для задержанного экс-гендиректора ХК "Адмирал", и его переведут из временной камеры уже на постоянное место.

- Илья Спокойнов был в карантине, - рассказала Любовь Терендина. - В камере на стенах следы грибка, холодно. Материально-бытовое оборудование в норме. Но самое главное, состояние камеры, в которую его переводят. Поэтому завтра ОНК идет смотреть, какие будут условия на этот раз.

Напомним, ранее глава ОНК Приморья  Владимир Найдин рассказал корреспонденту РИА VladNews, что подследственный жалуется на здоровье, однако за 5 дней к нему ни разу не пришел медработник. Члены ОНК обратились к администрации СИЗО и руководство незамедлительно отправило в камеру медика.

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" занимает Камил Гаджиев. Между тем, источник в администрации края опроверг корреспонденту РИА VladNews информацию о смене руководства ХК "Адмирал", отметив, что Митькин по-прежнему является генеральным директором клуба.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцы больше не будут переплачивать за общедомовые нужды
15:35, 27 февраля 2017 Приморцы больше не будут переплачивать за общедомовые нужды

Изменился способ расчет

Доллар и евро вновь теряют свои позиции
14:36, 27 февраля 2017 Доллар и евро вновь теряют свои позиции

Курс валют на 27 февраля

Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
13:50, 27 февраля 2017 Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов

За январь-февраль 2017

СК: В отношении мэра Арсеньева уголовного дела не возбуждалось
10:25, 27 февраля 2017 СК: В отношении мэра Арсеньева уголовного дела не возбуждалось

СМИ посадили Александра Дронина под домашний арест

Эксперт: В марте рубль будет укрепляться, но потом упадет
03:54, 27 февраля 2017 Эксперт: В марте рубль будет укрепляться, но потом упадет

Прогноз на весну

Во Владивостоке бизнес научат заполнять электронные документы на рыбу
01:47, 27 февраля 2017 Во Владивостоке бизнес научат заполнять электронные документы на рыбу

Начало занятий - 2 марта

В Приморье взялись за незаконные самострои
17:38, 26 февраля 2017 В Приморье взялись за незаконные самострои

В центре Владивостока снесут 7-этажку