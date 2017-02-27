У политтехнолога губернатора Приморья Ильи Спокойнова заканчивается карантин в СИЗО

28 февраля его снова навестят члены региональной ОНК

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Во вторник, 28 февраля, члены Общественной наблюдательной комиссии Приморского края снова навестят в СИЗО-1 Владивостока политтехнолога губернатора Приморского края Илью Митькина-Спокойнова. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила член ОНК региона Любовь Терендина. Она объяснила, что 27 февраля заканчивается срок карантина для задержанного экс-гендиректора ХК "Адмирал", и его переведут из временной камеры уже на постоянное место.

- Илья Спокойнов был в карантине, - рассказала Любовь Терендина. - В камере на стенах следы грибка, холодно. Материально-бытовое оборудование в норме. Но самое главное, состояние камеры, в которую его переводят. Поэтому завтра ОНК идет смотреть, какие будут условия на этот раз.

Напомним, ранее глава ОНК Приморья Владимир Найдин рассказал корреспонденту РИА VladNews, что подследственный жалуется на здоровье, однако за 5 дней к нему ни разу не пришел медработник. Члены ОНК обратились к администрации СИЗО и руководство незамедлительно отправило в камеру медика.

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" занимает Камил Гаджиев. Между тем, источник в администрации края опроверг корреспонденту РИА VladNews информацию о смене руководства ХК "Адмирал", отметив, что Митькин по-прежнему является генеральным директором клуба.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.