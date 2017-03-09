Общественники рассказали об условиях содержания в СИЗО жены Ильи Спокойнова

Марина Свиридова находится в одной камере с вегетарианкой

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Члены общественной наблюдательной комиссии Приморского края рассказали корреспонденту РИА VladNews об условиях содержания в СИЗО жены Ильи Спокойнова Марины Свиридовой, которая была задержана 23 декабря вместе с председателем Союза горнопромышленников Приморья, советником губернатора края Алексеем Авершиным.

- Марина Свиридова сейчас в порядке: она выглядит хорошо, лучше, чем в мое прошлое посещение 17 января, - рассказала корреспонденту РИА VladNews член ОНК Любовь Терендина. - Она болела, и в течение нескольких дней ее не осматривал врач, но потом ее осмотрели и выдали лекарства. Она содержится в одной камере с вегетарианкой. В камере есть все материальное обеспечение (тазики, баки для воды), однако отсутствует холодильник, и женщинам негде хранить свои овощи.

Вместе с тем, общественница отметила тот факт, что в СИЗО Владивостока практически во всех женских камерах - хорошие условия:

- У всех женщин в СИЗО камеры полностью оборудованы, - сказала Терендина. - Только в камере Свиридовой нет холодильника. В остальном условия хорошие - точнее, нормальные.

Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН, в СИЗО Владивостока, как и во всей уголовно-исполнительной системе Приморья, действует принцип: все лучшее - женщинам и детям. Потребности прекрасной половины человечества здесь стремятся максимально удовлетворить.