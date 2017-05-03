Политтехнолог губернатора Приморья остался в СИЗО по решению краевого суда

До середины июня

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Илья Спокойнов-Митькин, политтехнолог губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, останется в СИЗО до середины июня: такое решение принял Приморский краевой суд, оставивший без изменений постановление Ленинского суда Владивостока, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе краевого суда.

Напомним, РИА VladNews писало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" занимает Камил Гаджиев.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.