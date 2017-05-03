Политтехнолог губернатора Приморья остался в СИЗО по решению краевого суда 13:22, 03 мая Политтехнолог губернатора Приморья остался в СИЗО по решению краевого суда
Железнодорожное движение в пригороде Владивостока ограниченно 12:40, 03 мая Железнодорожное движение в пригороде Владивостока ограниченно
Приморец обещал перестрелять своих односельчан 12:21, 03 мая Приморец обещал перестрелять своих односельчан
Новостная лента
Май, 03 среда
13:28
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
13:28
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
13:28
Топ-10 обсуждаемых фигур Приморья по версии политолога
13:22
Политтехнолог губернатора Приморья остался в СИЗО по решению краевого суда
13:17
Администрация Владивостока благодарит всех, кто принял участие в субботниках Фото
13:07
На приморском заводе «Звезда» упал многотонный кран Видео
13:04
Театр имени М.Горького порадует премьерами Фото
12:52
Заключенные в Приморье готовятся к концерту на День Победы
12:40
Железнодорожное движение в пригороде Владивостока ограниченно
12:39
БИ-2: Владивосток, спасибо!
12:39
Двухквартирный дом сгорел в селе Пархоменко
12:26
Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО
12:21
Приморец обещал перестрелять своих односельчан
12:17
Приморского генерала Юрия Губарева, обвиняемого во взятке, оставили в СИЗО
12:14
Часть жилого дома сгорела в селе Глубинное
12:02
Частицу Вечного огня из Владивостока отправят в Санкт-Петербург
12:01
На Первомай во Владивостоке вышли более 20 тысяч человек Видео
11:53
Сбербанк запускает скидку на ипотеку для готового жилья
11:49
Детские лагеря в Приморье готовятся к летнему сезону
11:37
Заседание по делу о Приморском океанариуме сорвалось
11:36
Новый мост появится в Приморье
11:21
Роман Фадеев: Главный корпус Приморского океанариума был принят с недоделками
11:13
Находкинского дрифтера могут лишить водительского удостоверения
11:03
В Хабаровске в шестой раз прошел Дальневосточный Съезд профессионалов рынка недвижимости
11:00
За сутки в Приморье ликвидировано 14 возгораний
10:52
В Приморье задержан мужчина,в доме которого хранилось более 13 кг наркотиков Фото
10:42
Трехлетний малыш захлебнулся в луже во Владивостоке
10:35
За минувшие выходные в Приморье произошло более 200 аварий
10:23
Во Владивостоке встретили итальянскую «Победу» Видео
10:10
Во Владивостоке произошла серьезная авария Фото
10:01
Пьяный водитель спровоцировал серьезное ДТП в Приморье Фото
09:48
Жители Патрокла очистили лес от мусора собственными силами Фото
09:33
Мотоциклист сбил 9-летнюю девочку в Приморье
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4124 (63) от 03 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Спартак-Приморье» – третий в России
Отели-вампиры
Мир, труд, май и политические разногласия
На «ч», да не черемша…
Красота неземная может быть и беспородной
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Политтехнолог губернатора Приморья остался в СИЗО по решению краевого суда

До середины июня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Илья Спокойнов-Митькин, политтехнолог губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, останется в СИЗО до середины июня: такое решение принял Приморский краевой суд, оставивший без изменений постановление Ленинского суда Владивостока, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе краевого суда. 

Напомним, РИА VladNews писало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" занимает Камил Гаджиев.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Заседание по делу о Приморском океанариуме сорвалось
11:37, 03 мая 2017 Заседание по делу о Приморском океанариуме сорвалось

Слушание перенесено на 4 мая

Во Владивостоке продолжается суд над бывшим главой «Радиоприбора»
18:26, 02 мая 2017 Во Владивостоке продолжается суд над бывшим главой «Радиоприбора»

Следующее заседание назначено на 3 мая

Экс-строителю Приморского океанариума выберут меру пресечения
17:44, 02 мая 2017 Экс-строителю Приморского океанариума выберут меру пресечения

Дело продолжается

Во Владивостоке появится первый в ДФО завод металлических изделий
17:32, 02 мая 2017 Во Владивостоке появится первый в ДФО завод металлических изделий

Предприятие также планирует без аукциона получить 2 гектара земли

Губернатор Приморья прокомментировал монополию на «ЭРА-ГЛОНАСС»
15:56, 02 мая 2017 Губернатор Приморья прокомментировал монополию на «ЭРА-ГЛОНАСС»

В регионе возникла серьезная проблема - и сейчас она решается

В Приморье закрываются частные фирмы
15:47, 02 мая 2017 В Приморье закрываются частные фирмы

Данные официальной статистики

Предвыборный штаб Навального во Владивостоке откроется 15 мая
12:37, 02 мая 2017 Предвыборный штаб Навального во Владивостоке откроется 15 мая

Приморская столица станет одним из 10 городов, в которых с 12 по 22 мая будут открыты​ предвыборные штабы