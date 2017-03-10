Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО

Илья Спокойнов-Митькин переведен в постоянную камеру из карантина

Владивосток, пятница, 10 марта , РИА Vladnews.

Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии Приморья о новоселье в СИЗО-1 Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. В новую камеру, №458, Илью Спокойнова перевели 1 марта, на 13-й день пребывания в карантинной камере.

- Со слов Спокойнова, его перевели в камеру, в которой были телевизор, холодильник, тепловентилятор и радио, - рассказала корреспонденту РИА VladNews член ОНК Любовь Терендина. - Однако через 16 часов в камере провели обыск, который длился часа два. Обыск проводили восемь сотрудников СИЗО. Они изъяли телевизор, холодильник, тепловентилятор и радио. Фактически, теперь Илья Спокойнов находится в информационной блокаде, и новости узнает только через своего адвоката. Что касается состояния камеры, оно среднеудовлетворительное. На стенах грибок.

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" занимает Камил Гаджиев.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.