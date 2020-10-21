Особая частота биения сердца Как фильм о враче и великом служении, снимавшийся задолго до COVID, совпал со смыслами дня сегодняшнего

Эффектная блондинка, стройная, с огромными голубыми глазами – кто эта красавица на звездной дорожке кинофестиваля «Меридианы Тихого»? Актриса, модель?

Оксана Карас так выбивается из стереотипов, что далеко не все сразу верят, что перед ними режиссер, причем несколько ее последних лент получали высокую оценку критиков и призы на кинофестивалях.

И уже второй год подряд картины Оксаны Карас становятся фильмами открытия «Меридианов…». В прошлом году это была лента «Выше неба», в этом – «Доктор Лиза» (16+), фильм, рассказывающий о враче, филантропе Елизавете Глинке.

А мы умеем быть чуткими?

– Оксана Михайловна, героиня вашего фильма – медик. Сегодня такое время, что именно на медиков обращены взоры общества, они в центре внимания…

– Да уж, такое совпадение… Медики сегодня действительно в центре внимания, хотя повод, который обратил на них это внимание, печальный, и всем хочется отменить тот сценарий, по которому складываются события, отменить пандемию.

Но, с другой стороны, я очень рада, что наконец-то к врачам в нашей стране появилось такое внимание. Наконец-то мы осознали, что врачи на передовой, они сражаются за наше здоровье, причем делают это не за страх, а за совесть, по призванию. Хочется поклониться этим людям за их служение, за то, что они наши ангелы-хранители.

Но во всем остальном наш фильм и нынешняя ситуация – это просто совпадение. Работать над «Доктором Лизой» мы начали в апреле 2019 года, когда о COVID-19 никто и слыхом не слыхивал. И даже предчувствий не было. Да и цель у нас была другая: рассказать о таком человеке, как Елизавета Глинка. Как известно, она трагически погибла в авиакатастрофе военного борта над морем недалеко от Сочи в 2016 году. Ее близкий друг продюсер Александр Бондарев захотел снять фильм о ней, и меня пригласили в качестве режиссера. Для Александра это была очень личная утрата, они много лет дружили с Елизаветой Глинкой, он был волонтером ее фонда.

Конечно, во время работы мы все переживали, что прошло мало времени, что воспоминания не просто живы, а еще горячи, что доктора Лизу хорошо знали и каждый помнит ее своей. Вообще, тяжело делать биографические картины, когда еще сильна боль утраты, когда живы родные и друзья. К тому же Елизавета Глинка была сложной фигурой, противоречивой, но… Как только мне предложили прочитать сценарий, я поняла, что не могу пройти мимо фигуры такого масштаба. Елизавета Глинка – герой нашего времени, и о таких людях надо говорить. Я не жалею ни минуты, что взялась за эту работу (несмотря на то что мне пришлось в течение года переделывать сценарий, переводя в другой формат, поскольку изначальная история была не о живом человеке, а о каком-то ангельском создании), она подарила мне встречу с замечательными людьми, одна Чулпан Хаматова чего стоит.

С одной стороны, это фильм о враче и его служении, с другой – он поднимает и более глобальные вопросы: сострадания, того, насколько мы можем быть чуткими и милосердными друг к другу. Жить так, как жила Лиза Глинка, очень сложно, так мало кто умеет, она была человеком с огромным сердцем. Будучи специалистом по паллиативной помощи, она не отказывала ни одному пациенту в просьбе. Ни одному! А ведь ее просили не просто о мелочах типа купить новые туфли, а, например, о том, чтобы она подарила живого козленка… И Лиза выполняла эти просьбы. Почему? Потому что, как врач, понимала, что уже проиграла борьбу за жизнь этих пациентов. Проиграла судьбе, Богу…

– Сложно ли снимать биографический фильм, зная, что жизнь героини трагически оборвалась?

– С точки зрения профессии – драматургии и режиссуры (и пусть это прозвучит очень цинично), когда герой завершил свой путь, и тем более так трагично, это для истории, которую мы рассказываем, хорошо. Да, страшные вещи я говорю, но… Знаете, с такой отдачей, с такой частотой биения сердца, с такой отзывчивостью, с какой жила доктор Лиза, долго прожить просто невозможно. В фильме речь идет о событиях начала 2010-х годов, когда никто не мог предугадать, что через четыре-пять лет Лизы не станет. И в этом смысле финальные титры про ее судьбу – с точки зрения драматургии – это точка в истории, завершенность, которая всегда на пользу фильму.

С человеческой же стороны это страшная потеря и страшная трагедия. И как человеку мне горько, что у Лизы Глинки такая судьба…

В лифте – наедине с гирей

– Как отреагировала Чулпан Хаматова на предложение сыграть главную героиню?

– Мы попросили мужа Лизы Глеба Глинку созвониться с ней и поговорить. И Чулпан сказала «да», сказала сразу. Но это было «да» вообще, а когда пошла конкретика, работа с текстом, с образом, я боялась, что у нас не совпадет видение этой истории, понимание того, как говорить о таком человеке. Но все совпало! Сложным было и то, что, как я уже говорила, мы год переделывали и меняли сценарий.

А главное, Чулпан рисковала не только тем, что входила в новый проект с режиссером, с которым еще не работала (любая актриса должна быть готова к тому, что ее работа может быть воспринята публикой и критиками по-разному), риск был куда большим. Чулпан – человек, который в России олицетворяет благотворительность, она 12 лет возглавляет фонд «Подари жизнь». И ей нельзя сделать такую ошибку, которая может фатально сказаться на этой сфере ее жизни и деятельности. Здесь слишком высокая цена и высокая ответственность. Поэтому Чулпан сказала окончательное «да» за две недели до съемок, когда сценарий был выверен до буквы. Это нервировало продюсеров, конечно, да и меня. У нас не было другой актрисы, не было кастинга, мы хотели только Чулпан.

Это не вопрос визуального попадания в образ, хотя с этой точки зрения Чулпан подходила замечательно: она, как и Лиза, маленькая, худенькая, тонкокостная, прозрачная. В фильме есть сцена с гирей: в старых домах Москвы лифты настроены так, что не закрываются, если в них входит только ребенок (не хватает веса). На такой случай специально у входа стоят гири. Так вот Лиза в таких лифтах ездила именно с гирей.

Но для создания образа доктора Лизы мало актерского таланта, мало снять характерность и говорить так же, как говорила Лиза, перенять ее мимику, движения. Важно понимать, чем занималась эта женщина, пережить ее историю. Чулпан подходила нам еще и потому, что ее судьба и судьба Лизы Глинки во многом схожи, они проходили одни и те же ситуации, когда ты делаешь выбор в пользу интересов и жизни других людей, но не в пользу самого себя. Это сложные вещи, и с ними Чулпан справилась идеально, потому что она знает, о чем это. И она несет своим появлением в кадре нечто большее, чем может принести просто талантливая актриса.

Пусть вернется привычка ходить в кино

– «Доктор Лиза» получил на «Кинотавре» приз зрительских симпатий. А другой ваш фильм – «Хороший мальчик» – получил несколько лет назад главный приз этого фестиваля. Чему вы больше обрадовались?

– Дело в том, что в 2016 году «Хороший мальчик» получил и Гран-при, и приз зрительских симпатий. Мне важно и профессиональное, и зрительское признание. Что такое публика на «Кинотавре»? Это не только просто зрители, это коллеги – актеры, режиссеры, сценаристы. И как они примут твой фильм, очень важно. Это как увеличенное в сто раз жюри. Не шесть человек, а куда больше, и им понравиться намного тяжелее. Я ни в коем случае не обесцениваю Гран-при – этот приз дал мне очень много в жизни, стал своего рода стартом, поддержкой для фильма. Очень важно, когда фильм получает призы фестиваля. Но зрительская поддержка – это огромная радость.

«Доктор Лиза» скоро выходит в прокат, и у нас множество опасений на этот счет, связанных (вот мы и вернулись к началу разговора) с пандемией, с возможным введением ограничений снова. Пандемия стала сильным ударом по кинематографу во всем мире, и наша страна – не исключение.

За все месяцы весны и начала лета мы стали ценить простые вещи. Многие фестивали отменились, и просто попадание в программу «Кинотавра» в этом году было куда большей радостью, чем прежде. Радостью от того, что твою ленту все же покажут на большом экране, что будут сидеть в зале зрители, будут проживать эти полтора часа, в чем, собственно, и заключается все волшебство кино… Просмотр на экране компьютера или телевизора и просмотр в зале – это, как говорится, две громадные разницы. Режиссеру очень важно, чтобы люди смотрели кино в кинотеатрах.

Мы очень волнуемся о судьбе кино, надеемся, что зрители вернутся в кинотеатры, вернется привычка похода в кино. Надеюсь, что мы проживем этот 2020-й и все будет хорошо, что мои фильмы и дальше будут идти на большом экране, я буду вступать в диалог со зрителем…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото с сайта vl.ru