Преклоним колено перед народом, спасшим мир Почему нам стоит возродить забытые традиции победных парадов

В честь юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне на минувшей неделе во Владивостоке, как и в столице нашей Родины и во многих других городах, состоялся парад военного гарнизона. Событие незабываемое.

Как мы все знаем, из-за пандемии торжество, традиционно проходящее 9 Мая, было сдвинуто на полтора месяца и приурочено к 75-летию легендарного Парада Победы, состоявшегося в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года.

Следующий Парад Победы в нашей стране состоялся лишь два десятилетия спустя – 9 Мая 1965 года. Шествие пеших расчетов и боевой техники в ознаменование 20-летия Великой Победы проходило уже не только в столице советского государства, но также в городах-героях и населенных пунктах, где располагались штабы военных округов и флотов. И во Владивостоке, конечно.

За давностью лет сейчас мало кто помнит, что моряки Тихоокеанского флота тогда заложили новую традицию, ныне, к сожалению, утраченную: коленопреклонение.

Не только во всем мире, но даже в СССР об этом узнали лишь два года спустя. 9 Мая 1967 года во Владивостоке на параде присутствовал знаменитый советский писатель, поэт и журналист, фронтовик Константин Симонов. Его так потрясло увиденное, что в том же году вышел в свет очерк «Город встает на одно колено…».

Традицию тут же подхватили в других гарнизонах (раньше военные преклоняли колено только перед своим боевым знаменем). С той поры несколько десятилетий подряд солдаты и матросы, офицеры, генералы и адмиралы стали таким образом чтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Чуть более 10 лет назад, посетив Владивосток, в редакции «В» побывал сын прославленного литератора Алексей Симонов. Он и поделился с журналистами нашей газеты впечатлениями своего отца. По словам Алексея Константиновича, инициаторами той традиции 55-летней давности выступили первый секретарь крайкома КПСС, Герой Советского Союза, легендарный командир партизанского движения в Белоруссии Василий Чернышев и командующий ТОФ, основатель подводного ракетоносного флота вице-адмирал Николай Амелько. Вслед за тремя ротами – моряков-надводников, «черных беретов» и пограничников – во время минуты молчания на одно колено опустились все присутствовавшие на центральной площади Владивостока 9 Мая 1965 года: военные и горожане, дети и ветераны.

Кажется, сегодня нам очень не хватает этой яркой и важной традиции, почему-то забытой в 90-е годы…

Прямая речь

Новое время рождает новые традиции. Корреспондент «В» попросил зрителей и участников нынешнего парада поделиться своими эмоциями.

– Непередаваемые ощущения, – признался мой юный сосед по дому нахимовец Юрий. – Я впервые увидел такое шествие, увидел величие и мощь нашей армии, ведь я мечтаю стать офицером. Мне откровенно повезло, что довелось самому поучаствовать. Конечно, с непривычки было трудно, на тренировках я и мои товарищи сильно уставали. Но зато прошел вместе с другими в колонне. Ради этого стоило уставать. Свои эмоции и воспоминания сохраню надолго.

– Мне удалось занять зрительскую позицию на пересечении улиц Светланской и Уборевича, – рассказал краевед и военный историк, сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник в отставке Юрий Сыромятников. – Можно сказать, что видел два парада – официальный и неофициальный. Ведь, покинув площадь, колонны переходили со строевого на обычный шаг. Но командир роты морских пехотинцев, увидев множество зрителей, отдал приказ своим подчиненным вновь перейти на строевой. Ребята четко повернули головы направо и под восторженные возгласы горожан стали чеканить шаг. Прекрасную выправку показали курсанты училищ МЧС и ВМФ. Вызывали восхищение женщины в военной форме. Спустя полтора десятка лет, в парадный строй вернулись уссурийские казаки. Вот они, новые традиции парадов! И, конечно, отдельных слов уважения заслуживают музыканты сводного оркестра штаба ТОФ. Они так исполнили песню «Священная война», что мурашки по коже побежали.

– Нашу победу нельзя вычеркнуть из памяти, – поделился своим мнением председатель краевого Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович. – И очень символично, что праздничные мероприятия прошли именно 24 июня, как и первый Парад Победы 75 лет назад.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА