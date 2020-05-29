Да отсядет жена от мужа на полтора метра Как будут работать театры после снятия ограничений

Культурные учреждения всей страны – театры, музеи, галереи, выставочные залы – сегодня пытаются осмыслить, как им придется работать в постпандемийных условиях. И если выставочные пространства уже получили пусть минимальный, но намек на возможный путь выхода из кризиса, то с театрами пока не так просто.

На днях в газете «Известия» статс-секретарь министерства культуры Алла Манилова рассказала, что ведомство подготовило дорожную карту выхода театров из ограничений по коронавирусу и что возобновление продаж билетов ожидается с 1 августа.

Во Владивостоке и Приморском крае актеры, режиссеры, директора театров восприняли эту информацию от Минкульта скорее как первый шаг на длинном пути. Проблем уже сейчас очень много, но методов их решения пока не предлагается, считают они.

– В отпуск наш театр отправляется на месяц раньше, чем обычно, – 27 июня, – сказал Игорь Селезнев, директор Приморского краевого театра молодежи. – К 26 июня мы надеемся сдать (без зрителей, разумеется) спектакль «Анна Франк» (16+), который режиссер Виталий Дьяченко должен был поставить еще к 9 Мая – юбилею Великой Победы. Работа над спектаклем активно шла в марте, но из-за введения ограничений застопорилась. По выходе из отпуска планируем начать подготовку к открытию нового театрального сезона. Начнем прогоны и репетиции, поскольку за то время, которое артисты находились в самоизоляции, без сцены, кое-что подзабылось, нужно многое вспомнить. Сезон планируем открыть не раньше сентября.

Что касается билетов… Сложно будет восстановить билетный рынок. На сегодняшний день он умер, не побоюсь этих слов. Мы практически каждый день с коллегами из других театров это обсуждаем. Ясно, что в первое время зритель будет с опаской относиться к покупке билетов, поскольку возврат их, как показала практика, осуществлялся не очень легко и просто. Но мы не теряем оптимизма. Тем более что интерес зрителей к театру есть: за период самоизоляции мы показали онлайн четыре спектакля – «Горка», «GROZA2059», «Ревизор», «Шум за сценой», а 1 июня, ко Дню защиты детей, покажем «Волшебника Изумрудного города» (6+).

Четыре спектакля, которые уже отсмотрел зритель, вызвали большой интерес. Всего более 5,5 тысячи просмотров. Это хорошие показатели для нас.

В Уссурийском городском театре имени Веры Комиссаржевской часть коллектива уже в отпуске. Раньше, чем планировалось, отправились в него представители нетворческих профессий – администраторы, реквизиторы и другие.

– Конечно, уйдет в отпуск и весь остальной состав, и также раньше, чем обычно, – резюмирует директор театра Андрей Борисов. – Но надеемся, что с 1 июня ограничения частично снимут и нам разрешат приступить к репетициям. У нас в плане стоит постановка «Любовь и голуби» (12+), и режиссер Станислав Мальцев как раз 1 июня прилетает, чтобы начать работу над ней. Разумеется, мы учитываем, что 14 дней он проведет в изоляции. Но в это время он будет проводить читки и работу с актерами онлайн. А в середине июня надеемся начать репетиции на сцене, там у нас занято семь человек. В общем, мы не нарушим никаких норм. Затем Станислав Валерьевич вернется в Иркутск, а основные репетиции проекта начнутся в сентябре. В любом случае театральный сезон мы откроем не раньше середины сентября – начала октября.

Конечно, ситуация сейчас очень тяжелая, внебюджетных доходов у нас нет совсем. И потому никаких стимулирующих выплат актеры не получают, и мы не можем ничего потратить на новые постановки, пока не начнется поступление от продажи билетов.

От показа спектаклей в онлайн-формате мы после долгих консультаций и сомнений отказались. Очень много вопросов возникает по авторскому праву при таких показах. Это сложная тема, и я как директор решил, признаюсь, дуть на воду.

Но мы и не сидели сложа руки. У нас регулярно проходят читки, лаборатории современной пьесы. Вот недавно завершили онлайн-показ записи мини-сериала по пьесе Алексея Житковского «Маленький тиран» (16+).

Если суммировать, то в целом количество просмотров превысило 50 тысяч. Это очень радостная цифра. Интерес к театру есть, зрителя держим. Но…

К детям (в детские сады, школы, пришкольные лагеря, да и на утренние спектакли), как я понимаю, нас еще очень не скоро допустят. Поэтому стараемся придумать какие-то варианты.

Меня как директора театра очень волнует вопрос, который пока ведомствами четко не регламентируется, – рассадка зрителей. Пока мы вынуждены ориентироваться на рекомендацию Роспотребнадзора о рассаживании зрителей в шахматном порядке: четные места на четных рядах, нечетные места – на нечетных. Но театр – искусство коллективное, контактное. В том числе и контакт между зрителями необходим: нужно делиться эмоциями, ведь это и есть суть театра… А как быть, если каждый зритель будет сидеть в гордом одиночестве? Да и к тому же в театр редко ходят поодиночке. Вот пришли к нам муж с женой. Они дома вместе, на улице вместе, а мы их рассаживаем на полтора метра друг от друга, потому что они пришли в театр? А они будут возражать – и я могу понять их возражения. Будут говорить: хотим сидеть рядом, живем вместе, почему нам нельзя рядом? А у нас вместо ответа – требования Роспотребнадзора, который такую ситуацию просто не учитывает. А мама с ребенком или бабушка с внучкой? Как усадить ребенка и маму на полтора метра друг от друга?

При этом, предписывая «шахматную рассадку», нам рекомендуют не поднимать стоимость билетов. Средняя цена билета в театре Уссурийска – 300 рублей. Если мы вдвое уменьшаем число зрителей, рассаживая их в шахматном порядке, при этом не увеличиваем стоимость билета (а мы и не сможем это сделать, потому как нереально), то как мы выполним планы, как сможем заработать на новые постановки? Увеличив количество показов? В нашем небольшом городе зритель привык ходить в театр вечером в пятницу и в выходные, в будни очень сложно наполнить зал. Кроме того, увеличение количества спектаклей всегда отрицательно сказывается на качестве работы актеров – нагрузка на них и так немаленькая. Так что вопросов больше, чем ответов. Но оптимизма мы не теряем. Все горят желанием выйти на сцену, работать. Жаль, конечно, зарубленных проектов, которых у нас было немало, но что поделать. Надо идти дальше.

Фото:

предоставлено театром имени Комиссаржевской, Алексея ВОРОНИНА, автора

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ