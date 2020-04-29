От крестьянина до великого князя На строительство музея во Владивостоке средства собирали всем миром

Продолжение. Начало в номере за 22 апреля

Мы продолжаем серию материалов, посвященных 130-летнему юбилею Музея истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева.

Итак, музей решением горожан создан: собраны интереснейшие уникальные коллекции, Общество изучения Амурского края (ОИАК) активно работает, продолжая пополнять их и изучать, анализировать уже имеющиеся артефакты. Но горожанам увидеть экспонаты по-прежнему весьма затруднительно. Просто потому, что у музея нет своего здания…

Кто дров телегу, а кто рублей сотню

– В этот период, в середине 80-х годов XIX века, коллекции ОИАК и будущего музея хранились в помещении городской прогимназии, – рассказывает Анжелика Петрук, заместитель директора музея имени Арсеньева по научной работе. – Но к 1886 году коллекций собралось уже так много, что они не помещались в выделенной комнате. Кроме того, прогимназия готовилась к ремонту, так что коллекции надо было вывозить. Вот тут перед основателями музея во весь рост и встал вопрос о постройке собственного здания, где все экспонаты можно представить достойным образом, хранить коллекции и правильно работать с ними, заниматься реставрацией и так далее.

Не откладывая в долгий ящик, в том же году члены ОИАК пересмотрели устав общества и внесли в него пункт о праве общества владеть недвижимостью. Распорядительный комитет ОИАК направил письмо губернатору Владивостока (Владивосток в то время был выделен в отдельное генерал-губернаторство), в котором попросил его обратиться в морское министерство для выделения участка земли по улице Петра Великого. В июне 1886 года командир порта запросил у распорядительного комитета письмо с планом участка, запрашиваемого для строительства здания. Он согласен был передать во временное пользование часть земли под такое строительство.

Когда официальные вопросы были почти решены, на строительство музея начали собирать деньги. И это была прекрасная история! А главное, задокументированная: в архиве музея хранятся подписные листы, с помощью которых велся сбор средств на строительство. Есть листы, на которых стоят подписи офицеров и нижних чинов Владивостокской крепости, подписной лист губернатора Унтербергера. Все это еще раз доказывает, что создание и строительство музея реально велось всем миром, люди хотели, чтобы во Владивостоке был свой музей. Кто-то жертвовал крупные суммы, например купцы, кто-то – небольшие (есть, к примеру, запись о том, как крестьянин деревни Надеждинской привез и пожертвовал подводу дров), но это действительно было общим делом.

Дума просто так денег не дает

К концу 1886 года сбор по подписным листам окончился. Но материальный вопрос стоял очень остро. Общество смогло собрать 2,5 тысячи рублей, этого никак не хватило бы на постройку каменного здания. Надо было решать, строить небольшое деревянное здание (как временный вариант) либо искать средства на капитальное кирпичное. И тут мнения членов ОИАК разделились.

Группа во главе с Надаровым, начальником штаба крепости Владивосток, предлагала срочно начать строительство деревянного здания, опираясь только на собственные средства. У них была четко обозначенная позиция, они настаивали, что только таким способом удастся сохранить социальный статус ОИАК как самостоятельной организации, а музея – как отражающего интересы жителей Уссурийского края. Но было понятно, что в условиях нашего климата деревянное здание – не самое лучшее решение. Такой музей требовал бы бесконечного вливания средств только на поддержание работоспособности…

В январе 1887 года распорядительный комитет обратился в городскую думу с просьбой оказать содействие в постройке здания. Депутаты с большим сочувствием отнеслись к просьбе, выразили готовность выделить 3,5 тысячи рублей. И можно было начать строительство. Но думцы выставили ряд условий, попросив ОИАК определиться, каким образом принять выделенные средства. Было два пути. Первый: все коллекции и здание переходят в собственность Владивостока, и город берет музей на полное содержание. Второй: коллекции остаются собственностью ОИАК, а здание принадлежит городу. При этом общество гарантирует, что музейное собрание всегда будет храниться именно в этом здании на Петра Великого, 6.

К сожалению, в нашем архиве не сохранились документы, которые документально показывали бы, какие прения и споры разгорелись по этому поводу в ОИАК. А они были очень жаркими!

Есть более поздний документ, 1907 года, когда к зданию делали уже третью пристройку – ту самую красивую фасадную часть, которая смотрит на арку Цесаревича (история этой пристройки тоже была связана с подписными листами, со сбором средств). Так вот, в архиве музея хранится письмо городского головы Игнатия Маковского, человека очень уважаемого, члена ОИАК, к которому распорядительный комитет обратился с просьбой возглавить сбор пожертвований (справедливо полагая, что руководство такой уважаемой персоны сулит делу успех). Но Маковский отказался. В письме он это аргументирует: да, идея устроить музей предшествовала образованию ОИАК, необходимые на первоначальное оборудование средства были собраны по подписке. Но уже тогда, напоминает городской голова, было очевидно, что общество не справится, что полные расходы на строительство и содержание здания, на приведение в порядок коллекций и заботу о них и на многое другое – это довольно большие средства, которых никогда не будет у общественной организации. И Маковский в письме отмечает, что еще 20 лет назад он предлагал отдать городу и коллекции, и здание, и пусть дума регулярно выделяет средства. Но тогда большинство членов ОИАК не согласились с его позицией.

Да, в 1887 году в ОИАК шли яростные споры. Те, кто не считал нужным передавать коллекции городу, приводили свои аргументы: все, что собрано обществом, должно принадлежать не только жителям Владивостока. Жители всего края имеют на это право. К тому же члены распорядительного комитета считали, что при полной передаче коллекций и здания городу останется не очень понятной роль ОИАК. Они боялись потерять свою значимость, статус общества как организации, которая доказала свою самостоятельность. Также были опасения, что после передачи всех коллекций городу власти станут с меньшим энтузиазмом заботиться о пополнении оных. В итоге распорядительный комитет рекомендовал членам ОИАК голосовать за передачу здания городу, но против отчуждения коллекций. Так история 1887 года и завершилась.

Вот и визит его высочества кстати…

ОИАК могло принимать частные пожертвования на строительство музея – как деньгами, так и материалами. И, как видно из документов, отцы-основатели делали большую ставку на сбор пожертвований. Это было в духе времени. Многие крупные музеи той поры вышли из частных инициатив и пользовались поддержкой меценатов или даже существовали только на деньги благотворителей.

В 1888 году состоялось собрание членов ОИАК, на котором было решено строить для музея каменное здание общей стоимостью 17 тысяч рублей. Хотя в наличии имелось всего 7 тысяч. Каждый член общества получил из канцелярии письмо с просьбой привезти на собрание посильное пожертвование и всемерно содействовать сбору средств на той территории, где он проживал.

На том же собрании был избран строительный комитет, в который вошли очень уважаемые люди: Василий Бабинцев, управляющий компанией «Чурин и К», Юлий Бринер, Михаил Федоров, тогдашний городской голова, и многие другие. Хозяйственной частью заведовал главный редактор городской газеты Николай Соллогуб, технической – военный инженер Сергиенко. В таком составе комитет и приступил к строительству музея.

А 8 июня 1888 года, на следующий день после собрания и судьбоносного решения о начале строительства, на рейд Владивостока стал корвет «Рында», на котором в город прибыл великий князь Александр Михайлович.

Сложно сказать, совпало собрание с приездом князя или отцы-основатели, зная, какая персона вот-вот прибудет во Владивосток, так подгадали, чтобы представитель императорской фамилии не отказал в просьбе об участии в строительстве музея. Секретарь общества преподнес его высочеству отчет за 1887 год и первое опубликованное ОИАК издание (общество отчитывалось перед городом о своей работе, ежегодно публикуя отчеты, они хранятся как в нашем архиве, так и в архиве ОИАК). Великий князь с большим интересом отнесся к деятельности ОИАК и пожертвовал 1000 рублей на строительство.

Это подтолкнуло руководство общества к активным действиям. Была очень быстро подготовлена площадка под строительство, 30 июня 1888 года в присутствии значительных персон – великого князя, военного губернатора, командующего эскадрой – произошла закладка здания музея. Епископ Камчатский и Благовещенский Гурий освятил место, а икона, которой освящали площадку, с личной подписью владыки (заметим, что икона сама по себе была очень ценной, это список со знаменитой Албазинской Богоматери «Христос во чреве»), и по сей день хранится у нас в фондах.

Продолжение следует

Фото:

с сайта master7009.livejournal.com/1564792.html, guardcrew.com, с сайта bryners.ru

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ