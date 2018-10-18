Урожай просится в банки Но любителям натуральных продуктов не стоит рассчитывать на дешевизну

Октябрь перевалил за половину – это время, когда аграрии Приморья завершают уборку овощей. Немалая часть урожая с местных полей идет прямиком во Владивосток для реализации на рынках краевого центра. Горожане активно закупают впрок овощи, мед, сало, ведь до весны свежие фермерские продукты будут практически недоступны. Однако осенние запасы в этом году влетят в копеечку.

По данным Примстата, за прошедшие семь месяцев (декабрь 2017 года – июль 2018 года) подорожали капуста свежая, морковь, свекла столовая в 1,1–1,3 раза. В то же время помидоры свежие стали дешевле на 17,6 %, огурцы – на 31,5 %. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на овощную продукцию выросли на 15–20 %, и к этому времени цены на некоторые позиции выросли в два раза.

Из-за тайфунов, прошедших в Приморье в конце августа, сильно пострадали сельхозугодья: были подтоплены ранние зерновые, овощи и картофель. Чтобы не допустить дефицита и резкого подорожания продуктов, необходимые объемы завезли из Омска, Новосибирска и с Алтая. Длинный путь не мог не отразиться на стоимости товаров.

– Дождей в этом году было много, циклоны не покидали нас все лето, – сетует фермер из Спасского района Дарья, – в результате большая часть урожая сгнила. Сильно пострадали огурцы, свекла, помидоры. Приходится поднимать цены на продукцию (см. табл. 1).

– Никогда у нас не было таких дорогих овощей в летний сезон, – уверяет Любовь, продавец на рынке на Спортивной. – И качество продукции плохое. Огурцы, например, покрываются мхом уже через день после того, как были выложены на прилавок. Капусту вечером засолила – на следующий день она уже тянется, покрывается слизью. Томатов приморских практически не было, они сгнили в полях, до прилавков не дошли. Спасали завозные овощи – как из Китая, так и из центральных регионов России. Дожди их обошли стороной, так что были вполне приемлемы по качеству. Но дороже наших, приморских.

Как объясняют продавцы, несмотря на высокие цены, люди все равно делают запасы на зиму. Покупают картофель, помидоры с перцами – на лечо.

– Заготовки на зиму делаем из урожая, выращенного бабушкой, – делится жительница Владивостока Людмила. – У нее в селе Кипарисово есть дача, на которой она все лето трудилась, мы приезжали помогать. Собрали неплохой урожай перцев, баклажанов, капусты. А вот помидоры не уродились, сгнили, пришлось покупать их на рынке по заоблачным ценам. Если в следующем году сложится подобная ситуация с погодными условиями, консервированием заниматься не буду. Дорого. Проще и дешевле такие разносолы, как лечо, салаты, покупать в магазинах.

Сало – еще один продукт, который любят солить на зиму. На трехлитровую банку приходится по 2,5 кг сала. Можно купить уже готовый продукт. Килограмм обойдется в 400–500 рублей.

– В основном берут свежее сало, соленое покупать невыгодно, – подсчитала Алена, продавец на рынке «Некрасовский». – Второй год замечаю, что люди стали активно солить сало сами, покупают сразу несколько килограммов.

Плохо в этом году и с кедровым орехом, его везут из Лазовского и Кавалеровского районов. Продавцы уверяют: лес пустой. Отсюда и цена – 500 рублей за килограмм нелущеного ореха, в то время как в прошлом году дары приморской тайги обходились дешевле – 350 рублей. Одна шишка обойдется в 200 рублей, в 2017-м она стоила 50–100 рублей. То, что дешевле, – из прошлогодних запасов.

– Ореха мало, закупочная цена шишки 180 рублей за штуку, – уверяет Евгений, продавец рынка на Спортивной. – Оно и понятно: урожай кедрового ореха выпадает раз в четыре года. Таким образом, еще три года ореха будет мало. Запасов шишки на несколько лет мы не делаем по одной причине: как ни храни орех, он преет, становится негодным к употреблению. Поэтому каждый год хоть понемногу, но везем свежую шишку.

Подорожал и мед. Если в прошлом году литр цветочного и липового десерта можно было приобрести за 280–300 рублей, то в этом году полезное лакомство обойдется минимум в 400. Продавцы уверяют: с годами меда будет все меньше. Беда приморского пчеловодства – это уничтожение липы, являющейся основным медоносом. С 2007 года, когда в действие был введен новый Лесной кодекс РФ, липа потеряла охранный статус и нещадно вырубается лесопромышленниками. Как отмечают пчеловоды, такая ситуация уже в самое ближайшее время может привести к исчезновению липового меда, которым так славится Приморье. Однако многочисленные обращения с просьбой ввести запрет на рубку ценного медоноса, направленные краевыми депутатами и губернаторами дальневосточных регионов в федеральный центр, не принесли должного результата. К слову, липа начинает цвести через 20 лет после посадки, а ее продуктивный возраст наступает в 70–80 лет.

Делать заготовки на зиму или нет – каждый решает сам. Конечно, любителям солений еще придется потратиться на соль, сахар, банки, крышки. Однако дело не только в цене, но и во вкусе и качестве продукции, сделанной собственными руками.

Кстати, ближайшая общегородская ярмарка развернется во Владивостоке 26 октября и 27 октября. В пятницу торговля будет вестись с 8 до 19 часов, в субботу – с 9 до 17 часов.

Автор: Кристина МУРЛЕЕВА