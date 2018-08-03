В Приморье откроют школу ихтиандров? Ученые увидели перспективы бухты Витязь

В бухте Витязь российские ученые считают необходимым открыть центр подводных исследований, чтобы обучать водолазов-глубоководников и испытывать лекарства.

Такое предложение прозвучало на конференции «Технологии освоения Мирового океана», состоявшейся в рамках первого Международного дальневосточного морского салона, который проходил в конце июля на острове Русском.

– Президент страны ставит перед правительством задачу по интенсификации морской деятельности в ключевых районах Мирового океана, в том числе в Арктике и Антарктике, – отметил Константин Рогинский, заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук. – А между тем мы свой шельф еще толком не освоили, только на Сахалине и в Печорском море (акватория в юго-восточной части Баренцева моря), активно действуют самые масштабные нефтегазовые проекты, начатые, кстати, еще в советские времена.

А вот, к примеру, китайцы у себя в прибрежных водах все, что могли, уже освоили, а теперь нацелены на максимальную эксплуатацию Мирового океана, вплоть до добычи там редкоземельных металлов.

Но, чтобы изучать и использовать не только мировые воды, но и омывающие нашу страну моря, необходимо создавать береговую инфраструктуру.

На Дальнем Востоке речь идет прежде всего о создании Центра подводных исследований в бухте Витязь (Хасанский район). В советские времена там проводили исследования с морскими животными на предмет использования их для военных целей.

– Эта бухта, с трех сторон закрытая от штормов, идеально подходит для исследований, которые могли бы проводиться в центре, – уверен Константин Рогинский. – В первую очередь это разработка алгоритмов погружения в декомпрессионных режимах для гражданских водолазов, военно-морского флота и МЧС. Нужда в этом большая, и к нам уже идет поток обращений от этих структур. Не секрет, что используемая водолазная техника в основном импортная. Чтобы выпускать отечественную, нужно прежде проводить исследования и опыты, поскольку зарубежные партнеры не особо хотят делиться с нами своими разработками и технологиями, например, в области воздействия на человека длительного пребывания под повышенным давлением. Ранее наши ученые работали по этому направлению, но после распада СССР все исследования постепенно сошли на нет.

Константин Рогинский заметил, что в рамках Морского салона на одном из круглых столов обсуждались перспективы российского судостроения. Развитию этой сложной, высокотехнологичной отрасли придают в нашей морской державе принципиальное значение для решения оборонных и социально-экономических задач. В частности, на Морском салоне во Владивостоке говорили о необходимости строительства судов для перевозки сжиженного природного газа и судов обеспечения буровых платформ.

– На каждом из таких судов должен быть водолазный пост с комплектом водолазов, – уточнил Константин Рогинский. – Однако на сегодня подготовка специалистов-глубоководников в стране не ведется. Мало того, мировые санкции, которые введены в отношении России, нацелены на ограничение добычи морских полезных ископаемых нашей страной, использования водолазного оборудования и всего, что связано с этой сферой. Поэтому создание своего центра по подготовке глубоководных водолазов конкретно на Дальнем Востоке – задача крайне необходимая, поскольку это уже вопрос государственной безопасности.

Создание объекта в бухте Витязь послужит и развитию фармакологии, объявил ученый. На его базе можно проводить исследования по эффективности применения лекарственных средств в условиях повышенного давления.

– Мы сейчас изучаем методики лечения под повышенным давлением, разработанные еще в прошлом веке. Однако с тех пор фармакология заметно продвинулась, и было бы полезно изучение действия нового вида лекарств в условиях компрессии, – уверен Рогинский.

Он также не исключил возможности создания подводного дома в бухте Витязь. Ранее такие действовали в Черном море – «Витязь» и «Черномор», в них проводили исследования ученые в рамках совместного советско-болгарского проекта. Проект закончился, подводные дома вытащили и распилили на металлолом.

– Американцы также вели подобные исследования в подводных домах – у них есть такой в Майами (штат Флорида). Но по окончании работ они не порезали подводный объект на металл, а законсервировали его. Когда возникает необходимость, вновь пользуются им.

– Нужда в подводном доме есть, но только расположить его надо не в Черном море, – заметил ученый. – Специфика этого бассейна такова, что после шторма подводные дома полностью засыпало песком, ученым приходилось постоянно откапывать их. В бухте Витязь в отличие от Черноморья такое невозможно.

Константин Рогинский подчеркивает: поскольку проект в бухте Витязь многофункциональный, то принять решение о его создании должны совместно целый ряд структур, в числе которых власти региона, Минпромторг, ДВФУ, Российская академия наук и еще ряд заинтересованных сторон.

– Это была бы отечественная разработка, и ее реализация стала бы примером успешной межинститутской, межзаводской и межгосударственной кооперации, – приводит еще один довод в пользу создания центра в приморских водах Константин Рогинский.

Автор: Александр КАРАСЕВ