Том Круз и его команда Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит шпионский боевик «Миссия невыполнима: Последствия», ужасы «Обитатели» и «Убежище дьявола», приключения «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются», мелодрама «Мектуб, моя любовь» и драма «Свидетели».

«Миссия невыполнима: Последствия» (16+)

Шестая серия франшизы про супершпионов. На сей раз, как и практически все предыдущие разы, Том Круз (точнее его герой – Итан Хант) и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.

Каждый фильм франшизы содержал изюминку и особый почерк, что отличало его от «собратьев». Первая часть была, скорее, детективом. Вторая – больше боевиком. Последующие части имели все признаки блокбастеров и радовали зрителей оригинальными трюками и отдельными сценами. В этот раз такой изюминкой стали боевые действия в условиях узких европейских улиц. Достойная часть сериала, соперничающего по крутости с бондианой.

«Обитатели» (18+)

Близнецы Рэйчел и Эдвард – единственные наследники старинного поместья, о котором давно ходит мрачная молва. Поговаривают, будто дом проклят и в нем поселилось нечто иное, что внушает людям злую волю. Непослушание карается страшными муками.

Разрушить древнее проклятие – безумная идея, но первая влюбленность и неутолимое влечение к молодому солдату толкают юную Рэйчел на отчаянный шаг.

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» (6+)

Продолжение приключений мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль. В небольшой французский городок Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией вернулась мирная размеренная жизнь, но не вернулась Анжелина. Однажды в городок приходит страшная весть: самолет, на котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Никто, кроме Себастьяна, не верит, что девушка могла спастись. Верные друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины. Им предстоит пройти через множество испытаний и узнать тайну, которая изменит их жизнь навсегда.

«Мектуб, моя любовь» (18+)

Жаркое лето на юге Франции. Молодой сценарист Амин возвращается на время летних каникул домой. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы – все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и занимаются любовью. Офелия любит Тони, но обручена с Клеманом. Шарлотта тоже любит Тони, Тони любит женщин, как и Селин, но Селин больше любит отвязные вечеринки. Вслед за этими безрассудными и разгоряченными телами Амин пускается на поиски любви, вдохновения, а если повезет – и судьбы.

«Убежище дьявола» (16+)

Три грабительницы забираются ночью на виллу влиятельного сенатора. Их не смущает отсутствие прислуги и охраны. Хозяин дома и его жена связаны, их сейф опустошен. В подвале, откуда слышится подозрительный шум, девицы находят парализованную дочь сенатора. Девочка умоляет о помощи: она привязана к кровати, похоже, ее пытали. Но грабительницы и предположить не могли, что, пожалев несчастное дитя и освободив ее от пут, они выпустят на волю самого дьявола. Возможно, теперь только священник сможет спасти несчастных от страшной участи.

«Свидетели» (12+)

В начале XX века в мастерской создается уникальная скрипка, предназначенная в подарок еврейскому мальчику. Инструмент попадает в эпицентр трагических событий, становясь их невольным свидетелем. Главный герой фильма до середины жизни был полностью уверен, что знает все о своей семье, пока не получил полное драматизма и эмоций письмо из прошлого. Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим человеком… Как теперь жить с этой болью? Как найти себя и вернуться к истокам? Герою предстоит отыскать ответы на эти вопросы и обрести любовь…

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ