Сезонный всплеск ротавируса Во Владивостоке увеличилось число детей, заболевших кишечной инфекцией, сообщает портал VladМedicina. Врачи-инфекционисты призывают горожан с особой тщательностью соблюдать правила гигиены.

В летнее время существует высокая вероятность заражения при купании в водоемах, употреблении в пищу немытых овощей, фруктов, ягод. Отличить ротавирусную инфекцию от отравления в домашних условиях весьма проблематично, поэтому при любых подозрительных симптомах рекомендуется обращаться за медицинской помощью.

– Ротавирус – это кишечная инфекция, которая характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта (диарея) и протекает с температурной реакцией и такими катаральными явлениями, как покрасневшее горло, кашель, насморк, – рассказала корреспонденту портала VladMedicina.ru врач-инфекционист КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» Светлана Войтенко. – Чаще всего болеют дети в возрасте трех-пяти лет, причина тому – плохо помытые зелень, овощи, фрукты, ягоды с грядки, купание в непроверенных водоемах. Продолжительность течения болезни, как правило, составляет около семи дней.

Как и любой кишечной инфекции, ротавирусу свойственны следующие пути передачи: пищевой, водный, контактно-бытовой и воздушно-капельный.

Чтобы предотвратить заражение ребенка ротавирусной инфекцией, важно применять меры профилактики, в первую очередь следить за личной гигиеной, мыть руки перед едой, и после посещения общественных мест обрабатывать игрушки и посуду содовым или мыльным раствором и кипяченой водой, исключить неизвестные источники купания.

Автор: Отдел новостей «В»